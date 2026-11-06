MAR DEL PLATA: Abusó de su hijastro de 3 años cuando su pareja salió a trabajar

ZONALES





La Justicia de Garantías dictó la prisión preventiva de un joven acusado de abusar sexualmente al hijo de su pareja, un nene de tres años, cuando la mujer salió a realizar unas compras: seguirá alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán mientras avanza la investigación a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°7.





De acuerdo a los datos, el hecho ocurrió el 8 de octubre pasado en una vivienda del barrio Bosque Grande cuando la madre de menor salió a realizar unas compras y dejó al pequeño al cuidado de A.L.G. con quien convivía desde febrero de este año.





Al regresar, encontró al menor llorando y señalando que su pareja le había pegado: si bien el acusado dijo que el nene había ido al baño, la mujer revisó al niño y advirtió lesiones, hematomas y sangrado en la zona anal, por lo que lo trasladó inmediatamente al Hospital Materno Infantil y le pidió al sujeto que abandonara la vivienda.





Los informes médicos resultaron determinantes para la imputación ya que se constataron lesiones anales y perianales, hematomas, desgarros y una médica forense concluyó que las lesiones eran compatibles con penetraciones anales reiteradas. También se incorporaron pericias químicas sobre prendas secuestradas y muestras obtenidas del niño, que dieron resultado positivo para la detección de antígeno prostático específico, componente del fluido prostático del semen.





Uno de los informes sostuvo que las lesiones confirmaron que en más de una ocasión se presentó una penetración en la región anal con objeto duro y romo. “Por todo lo anterior citado se puede determinar que el menor presenta abuso sexual con acceso carnal", concluyó.





La mujer declaró en la investigación a cargo del fiscal Carlos Russo y aseguró que durante los meses anteriores el niño había manifestado en reiteradas oportunidades que A.L.G. le pegaba, señalándose distintas partes del cuerpo e incluso se resistía a quedarse a solas con él.





En el marco de la imputación por abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido contra un menor de 18 años, aprovechando una situación de convivencia preexistente, el Juez de Garantías Gabriel Bombini consideró acreditados, con el grado de probabilidad requerido para esta etapa del proceso, tanto la existencia del delito como la presunta participación del acusado y dictó su prisión preventiva.





Al fundamentar la medida, el magistrado tuvo en cuenta la gravedad del hecho, la elevada pena en expectativa y los posibles riesgos de entorpecimiento de la investigación.