La historia de amor de Leonel Flores y Camila Espinosa: un noviazgo adolescente, un escándalo viral y los festejos de Boca campeón

Leonel Flores , joven figura de Boca Juniors y reciente incorporación de la selección argentina , atravesó meses de alta exposición tanto en el ámbito deportivo como en su vida privada. A sus 19 años, el delantero formalizó su relación sentimental con la influencer y cantante urbana Camila Espinosa , reconocida en plataformas digitales bajo el nombre Cami Espiiinosa . La pareja, que acumula miles de seguidores en redes sociales, consolidó su vínculo a pesar de los desafíos propios de la fama repentina y la presión constante del mundo del fútbol profesional .

El romance salió a la luz pública a principios de octubre de 2026 , cuando Flores oficializó la relación a través de sus historias de Instagram, poco después de un debut soñado con la camiseta nacional. El futbolista sumó minutos en el triunfo por 4-0 contra Bolivia el 30 de septiembre y, días más tarde, convirtió dos tantos en la victoria de Boca ante Unión por 3-0 . En aquel contexto de plenitud profesional, la pareja compartió actividades solidarias . El 15 de octubre, ambos visitaron el Club Santa María Futsal en Monte Chingolo, Lanús, donde colaboraron con una olla popular y donaron alimentos .

Sin embargo, la armonía sufrió una interrupción brusca: un video viralizado en plataformas digitales, donde el jugador participó de una videollamada a través de la aplicación OmeTV junto a su compañero Ayrton Costa, generó un conflicto mediático . En dicho clip, que circuló masivamente tras una derrota ante Vasco da Gama, una usuaria preguntó por Camila Espinosa. El delantero reaccionó con sorpresa, fingió desconocer a su pareja y despertó cuestionamientos entre los aficionados xeneizes. La creadora de contenido que publicó el material recibió advertencias legales para remover las imágenes por cuestiones de privacidad.

La situación obligó al joven futbolista a intervenir públicamente para disipar las dudas . Tras el encuentro ante Talleres de Córdoba, donde marcó el gol definitorio del 2-1, Flores habló ante los micrófonos de ESPN. El delantero pidió disculpas formales tanto a los hinchas de Boca como a Camila Espinosa: “ Le quería pedir disculpas a la gente de Boca por eso que es extrafutbolístico; es algo que no se hace ”. Asimismo, el joven aseguró que conversó el tema puertas adentro con sus compañeros y manifestó su compromiso absoluto con el club para afrontar las instancias finales de la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el Torneo Clausura.

"LE QUERÍA PEDIR DISCULPAS A LA GENTE DE BOCA... TAMBIÉN LE QUERÍA PEDIR DISCULPAS PÚBLICAMENTE A MI NOVIA." Leo Flores habló luego de la victoria 2-1 de Boca a Talleres en La Bombonera. 📺 #ESPNF10 | ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/w5Nsg33Xez

La trayectoria de Espinosa, por su parte, se destaca en la creación de contenido digital. Con más de 2,4 millones de seguidores en TikTok y 580 mil usuarios en Instagram , la joven construyó una carrera como cantante de música urbana. Su propuesta artística integra sonidos callejeros y tendencias virales. La relación logró sortear la crisis mediática y, tras la agónica consagración del xeneize en la Tabla Anual, los festejos por el título de Boca marcaron un nuevo punto de unión .

Camila compartió en su perfil oficial un carrete de imágenes junto a Flores en el campo de juego de La Bombonera bajo el mensaje: “ Felicidades mi amor, que lindo es ser de Boca ”. Luego, también sumó una foto en vertical en sus historias, donde escribió “ Vamos amor ”. El delantero replicó la imagen con la frase “ Te amo compañera ”, acompañada de corazones con los colores del club.

Rodolfo Arruabarrena ya había advertido sobre la compleja transición del futbolista hacia el profesionalismo. El técnico solicitó que el joven se mudara a una zona cercana al predio de Ezeiza para evitar los traslados desde Béccar y garantizar su descanso. A pesar de los obstáculos, la pareja mantiene su presencia en el ecosistema digital, donde comparten momentos de su vida cotidiana y eventos deportivos . Flores transita ahora una etapa de mayor estabilidad tras la consagración con el club, mientras ambos enfrentan el crecimiento de sus respectivas carreras en la esfera pública argentina.

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación