Fueron a matar a un narco en Moreno y balearon a sus vecinos: murió un bebé de 10 meses y su mamá y su hermana resultaron heridas

Un bebé de 10 meses murió y su mamá y su hermanita de 10 años resultaron heridas durante un ataque a tiros en el barrio 1° de Marzo, en la localidad de Trujui, partido bonaerense de Moreno .

Los agresores buscaban matar a un hombre con antecedentes por narcotráfico, vinculado a la venta de drogas, que logró escapar en medio de la oscuridad de la zona. Sin embargo, los disparos atravesaron la casa de sus vecinos y alcanzaron a la familia.

El hecho ocurrió este sábado, poco antes de las 21, cuando dos hombres y una mujer llegaron hasta el asentamiento y dispararon. Después del ataque, los tres escaparon y son intensamente buscados por la Policía.

El bebé recibió un balazo en la espalda y fue trasladado de urgencia a una Unidad de Pronta Atención (UPA), pero los médicos no pudieron salvarlo. Su hermana, de 10 años, sufrió una herida de arma de fuego en el brazo izquierdo, mientras que su mamá recibió un disparo en la ingle.

Las dos mujeres permanecían internadas y, de acuerdo con las primeras informaciones, estaban fuera de peligro. Hasta el momento no trascendieron las identidades de las víctimas.

La investigación quedó a cargo del fiscal Leandro Ventricelli, de la UFI N°1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, que trabaja junto con la DDI de la jurisdicción. La causa fue caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

El brutal ataque ocurrió en una zona del oeste del Conurbano donde se registraron distintos episodios violentos vinculados a disputas por el narcomenudeo. De acuerdo con el portal Primer Plano Online, los policías que llegaron al lugar tuvieron que iluminar la escena con linternas y celulares debido a la falta de luz en el asentamiento.

Uno de los antecedentes más graves ocurrió en mayo de 2025, cuando Franco Ismael Miltos (24), conocido como “Taco”, y Rito Alberto Giménez (48), apodado “Cachete”, fueron asesinados a tiros en la misma zona.

Por ese doble crimen fueron acusados Marian Lorena Peralta, su hermano Aldo Gabriel Peralta y la pareja de ella, Edgard Ignacio Del Valle, conocido como “Pikilo”.

La principal hipótesis de aquel caso apuntaba a una disputa por un puesto de venta de drogas. De acuerdo a lo que informó Clarín , “Pikilo” habría disparado contra Miltos y luego perseguido a Giménez, a quien mató de dos tiros en la cabeza.

Fuente: TN