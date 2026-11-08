Un joven de 27 años se hizo pasar por bombero y fue detenido cerca del escenario donde estará el papa León XIV en Palermo

Un joven de 27 años se hizo pasar por bombero y fue detenido a metros del escenario central donde estará el papa León XIV en Palermo .

Según detallaron fuentes oficiales, el detenido había asegurado ser bombero voluntario de Vuelta de Rocha y llevaba una autorización de circulación falsa.

La patente de la moto simulaba ser una de un vehículo oficial y llevaba cuatro equipos de comunicación, distintas credenciales.

Intervino el Juzgado Federal N° 1, a cargo de la jueza María Servini , que dispuso la detención del hombre en calidad de incomunicado por falsificación de documento público e intimidación pública, además del secuestro de la moto.

Noticia que está siendo actualizada.-

Fuente: TN