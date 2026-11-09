Un nene de 13 años murió tras sufrir un paro cardíaco durante un vuelo: Viajaba con sus padres para una consulta médica

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Un adolescente de 13 años murió luego de sufrir una descompensación cardíaca durante un vuelo que había partido de Vitória, en el estado brasileño de Espírito Santo, con destino a Guarulhos, en São Paulo. El episodio ocurrió el jueves 5 de noviembre, mientras viajaba junto a sus padres para continuar con un tratamiento médico que realizaba desde su infancia.

La víctima fue identificada como Diogo Pompermayer Marchiori, quien tenía antecedentes de problemas cardíacos y recibía seguimiento médico desde pequeño. La familia, que vive en Piúma, viajaba habitualmente a São Paulo para realizarle estudios y consultas. En esta oportunidad, tenía previsto asistir a una nueva evaluación en el Hospital Albert Einstein.

Según relató su padrino, Leandro Mezadre, el episodio comenzó aproximadamente 30 minutos antes del aterrizaje. Diogo se despertó y manifestó un fuerte dolor en el pecho. Poco después, perdió el conocimiento.

Su madre alertó a la tripulación, que inició las maniobras de asistencia con la colaboración de pasajeros que se encontraban a bordo. Dos enfermeras que viajaban en el mismo avión también se ofrecieron para ayudarlo. El adolescente fue trasladado hacia la parte trasera de la aeronave, donde recibió las primeras atenciones.

Un aterrizaje de emergencia

Ante la gravedad de la situación, la tripulación solicitó prioridad para aterrizar. El avión, correspondiente al vuelo G3 1389 de la compañía Gol, llegó al aeropuerto de Guarulhos a las 7:16, es decir, 19 minutos antes del horario previsto.

Una ambulancia esperaba en el lugar y trasladó al adolescente a un hospital cercano, acompañado por sus padres. Sin embargo, murió al llegar al establecimiento sanitario.

Una persona que presenció la situación relató que la madre lloraba y rezaba mientras intentaban asistir al menor. Otros pasajeros también se mostraron conmocionados por lo ocurrido.

El comunicado de la aerolínea

A través de un comunicado, Gol informó que los integrantes de la tripulación realizaron los primeros auxilios con la colaboración de una profesional de la salud que se encontraba entre los pasajeros. La empresa aseguró que se cumplieron los protocolos previstos para este tipo de emergencias y que se brindó asistencia a la familia.

Por su parte, la administración del aeropuerto de Guarulhos confirmó que recibió el pedido de prioridad para el aterrizaje y movilizó a su equipo de emergencia para atender al adolescente.

El cuerpo de Diogo llegó a Espírito Santo el viernes 6 de noviembre. Sus restos fueron velados en la localidad de Anchieta, donde estaba previsto realizar la ceremonia el sábado 7.