Un muerto y siete heridos graves tras la explosión en Remedios de Escalada: confirman que el incendio fue extinguido

Las autoridades del municipio de Lanús informaron este sábado por la mañana que el personal de Metrogas logró cortar la fuga de gas que originó una explosión y posterior incendio este viernes en la localidad de Remedios de Escalada. Esto permitió que los Bomberos locales pudieran apagar el fuego durante la madrugada. Por el incidente hay un muerto, decenas de heridos e importantes destrozos en la zona.

“Los equipos del Municipio de Lanús han comenzado las tareas de evaluación de daños y las familias evacuadas están siendo asistidas por el área de Desarrollo Social para retornar paulatinamente a sus hogares”, informaron sobre las próximas tareas.

La zona afectada en el cruce de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea seguirá restringida al tránsito hasta completar el diagnóstico de lo ocurrido y la limpieza de los escombros . Por su parte, la Justicia avanza con la investigación para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar el grado de responsabilidad de las empresas que intervinieron.

Como consecuencia del incidente murió una persona y más de 30 resultaron heridas. Entre los afectados, siete están en grave estado , 13 siguen en observación fuera de peligro y 10 ya recibieron el alta médica. De los pacientes críticos, seis fueron llevados al Hospital Evita y el restante ingresó al Hospital Narciso López.

Además, las autoridades encontraron a dos personas que habían sido denunciadas como desaparecidas : una en estado de desorientación y la otra a raíz de una falsa alarma familiar.

Por ocurrir en una zona comercial —ubicada en el sur del Conurbano— destruyó varios locales , entre ellos una fiambrería cuya estructura se derrumbó casi por completo, además de calcinar autos en los alrededores.

El accidente se originó este viernes por la mañana mientras una cuadrilla trabajaba en la renovación de la red. Según los informes preliminares, una máquina rompió una de las tuberías y provocó una columna de fuego , que obligó a desalojar cuatro manzanas.

En el lugar trabajaron más de 20 dotaciones de Bomberos , policías de la provincia y personal de Defensa Civil , mientras los vecinos evacuados recibieron asistencia en un centro montado en el Club Atlético Talleres junto a grupos scout y la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios .

El Director de Defensa Civil del Municipio de Lanús, Claudio Arale, detalló que se perforó un caño de media presión con una tuneladora y cuestionó el accionar previo de la compañía. “Una empresa tercerizada estaba realizando un trabajo con una tuneladora, rompieron un caño y en vez de alertar, llamaron a Metrogas , que mandó una cuadrilla y cuando llegó personal de seguridad, les informaron que tenían todo bajo control. Recién cuando se produjo la explosión se activaron los protocolos de emergencia”, dijo.

“ Seguramente hubo una violación en los protocolos de emergencia ”, agregó más tarde.

Fuentes judiciales indicaron a LA NACION que dos directivos de Metrogas fueron trasladados a la Fiscalía General de Avellaneda-Lanús para ser identificados formalmente en el expediente. Ante esto, desde la empresa dijeron: “Cabe destacar que en ningún momento fueron detenidos ni demorados empleados de la empresa y que Metrogas se encuentra a total disposición de las autoridades judiciales a cargo de la investigación”.

En paralelo, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad lamentó las consecuencias de “este tipo de accidentes en los servicios públicos” y comunicó que hará las auditorías correspondientes para entregarlas a los investigadores.

Fuente: La Nación