Incendio y explosión en Remedios de Escalada: MetroGAS logró cortar la fuga y los Bomberos extinguieron el fuego

La Municipalidad de Lanús informó este sábado que durante la madrugada la empresa MetroGAS logró cortar la fuga de gas y el personal de Bomberos extinguió por completo el incendio que este viernes dejó como saldo un muerto y 30 heridos en la localidad de Remedios de Escalada . El hecho está siendo investigado por la UFI N.° 6 descentralizada.

El suministro de fluido fue cortado a las 2:10 de la madrugada. Desde la empresa señalaron que se trató de un trabajo complejo que demandó muchas horas debido a que hubo que prensar el caño en varios puntos de la red de distribución. “Distintos equipos de emergencias de MetroGAS tuvieron que cavar pozos en los extremos del caño de media presión que había sido dañado por una máquina tuneladora que realizaba obras de renovación de redes en ese partido del sur del conurbano, y recién cuando estuvieron las condiciones de seguridad apropiadas, pudo ser obturado y eliminada la fuga en su totalidad”, explicaron en un comunicado.

A partir de ello, los Bomberos iniciaron las tareas de enfriamiento del lugar , que ayer dejó impactantes videos e imágenes . Posteriormente, ingresó personal de la Policía Ecológica para realizar un relevamiento de los riesgos existentes, procedimiento que ya culminó .

En cuanto a la persona fallecida , se informó que el cuerpo fue hallado junto a la camioneta perteneciente a la empresa tercerizada que se encontraba trabajando en el lugar . Hasta el momento, no se ha logrado establecer su identidad . Además se utilizan canes especializados a fin de determinar la posible existencia de otros restos humanos .

De las 30 personas trasladadas tras el siniestro, siete permanecían en estado grave. Seis fueron derivadas al Hospital Interzonal de Agudos Evita y una al Hospital Narciso López. Otras 13 quedaron en observación fuera de peligro y 10 recibieron el alta médica .

Asimismo, informaron oficialmente que hay cinco operarios de Metrogas que resultaron con lesiones y quemaduras de distinta consideración, cuatro de ellos de gravedad .

Desde Fiscalía además agregaron que en estos momentos se están dando inicio a las pericias correspondientes en el lugar y que la causa de la explosión es materia de investigación .

En este contexto, desde la firma aclaró cómo fue la secuencia de hechos según su registro. “La llamada que alertó sobre la fuga de gas ingresó al sistema de la empresa a las 9.44 de la mañana y desde entonces se activó un protocolo de emergencias habitual para este tipo de casos. A las 10.04 arribó al lugar un reclamista y un asistente de MetroGAS para hacer un diagnóstico de la situación y, pocos minutos después, llegó el primer equipo de emergencias para reparar el daño en el caño de media presión afectado. Se cumplieron todos los pasos que marca la normativa. La explosión se registró cerca de las 10.50 por razones que son materia de investigación”.

Los equipos municipales comenzaron a evaluar los daños, mientras el área de Desarrollo Social asiste a las familias evacuadas para que regresen de manera gradual a sus hogares.

La zona afectada permanecerá restringida al tránsito hasta que finalicen el diagnóstico y las tareas de limpieza. La investigación judicial avanza para establecer cómo ocurrieron los hechos y qué grado de responsabilidad tuvieron las empresas que intervinieron.

El municipio agradeció la colaboración de Bomberos y Defensa Civil de distritos vecinos, además del apoyo del Club Atlético Talleres , que cedió sus instalaciones para el Centro de Evacuados, los grupos scout y la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios . También reconoció la ayuda voluntaria de los vecinos y las vecinas de Remedios de Escalada .

El siniestro ocurrió ayer por la mañana después de que una máquina dañara un caño de distribución durante trabajos de renovación de la red de gas . El incidente obligó a evacuar una zona comercial y mantuvo activa una fuga que recién pudo ser controlada esta madrugada.

La máquina tuneladora utilizada por la empresa tercerizada Exgadet dañó la cañería a las 9:44 , mientras realizaba tareas de renovación de redes. La explosión se produjo una hora después en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, frente a una fiambrería y en un sector de alta circulación comercial.

El estallido provocó incendios en varios locales ubicados sobre las calles Beltrán e Hipólito Yrigoyen. Fuentes oficiales informaron a Infobae que el fuego quedó limitado al área de la explosión, aunque la pérdida de gas siguió activa durante varias horas.

Durante un rastrillaje, personal de seguridad encontró a una persona desorientada. El otro aviso por una supuesta desaparición resultó ser una falsa alarma de una familia, por lo que ya no quedaban personas buscadas.

La fiscal Yanina Estévez , titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 descentralizada, interviene para determinar las circunstancias del hecho y las posibles responsabilidades penales. Como primera medida, dispuso la demora de dos directivos de MetroGAS , aunque luego aclaró que no había detenidos y que ambos permanecerían en esa condición hasta el final de las diligencias preliminares.

Las primeras tareas judiciales se concentraron en asegurar el área, sofocar las llamas y reducir los riesgos para vecinos y equipos de emergencia. Las pericias podrán comenzar cuando los especialistas tengan condiciones seguras para ingresar a los edificios afectados.

Del operativo participaron los Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste y Lanús, junto con dotaciones de Avellaneda, Sarandí, Dock Sud, Villa Domínico, Wilde y Echenagucía. También trabajaron Defensa Civil, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la Cruz Roja y equipos sanitarios municipales.

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad informó que sigue la evolución de la emergencia en contacto permanente con MetroGAS. El organismo anticipó que realizará las auditorías siniestrales correspondientes y pondrá sus resultados a disposición de la Justicia.

Los testimonios de vecinos describieron la potencia de la detonación. Walter, propietario de un comercio y de una vivienda situada a media cuadra, relató: “Yo tengo un negocio, tengo una propiedad ahí a media cuadra y en la esquina había un almacén que voló todo . Agarró la explosión también un edificio de enfrente. Fue una explosión como si fuera un misil. No se puede explicar. Fue una desesperación. Yo no me imaginaba que era una guerra, porque esto fue una locura. No saben, la explosión es una locura ”.

Ariana, vecina de Remedios de Escalada, afirmó que el impacto se sintió “como un trueno muy fuerte”. También señaló que las calles ya estaban cortadas por las tareas sobre los caños de gas y destacó la rápida llegada de los bomberos: “ Estoy temblando, fue horrible ”.

Andrés dijo haber escuchado tres explosiones y percibido un fuerte olor a gas. Los equipos de emergencia evacuaron un geriátrico, una escuela y los comercios ubicados dentro de un radio de 200 metros.

Carlos, que se encontraba a menos de una cuadra, contó: “ Parecía un trueno , escuché murmullo en la calle y salí a mirar... me encontré con imágenes tremendas”.

Fuente: Infobae