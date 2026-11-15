Un motociclista cruzó en rojo y murió al chocar con un colectivo en San Cristóbal: fue perseguido más de 40 cuadras tras escapar de un control vehicular

Un motociclista que fue perseguido más de 40 cuadras tras escapar de un control de tránsito murió tras chocar con un colectivo en el barrio de San Cristóbal .

Según informaron fuentes policiales a Clarín , el hecho ocurrió esta mañana en el cruce de las avenidas Independencia y Entre Ríos.

De acuerdo a las primeras versiones, el motociclista habría cruzado con el semáforo en rojo . En el medio de la calzada, impactó con su moto de 110 cc. contra el lateral derecho del colectivo (un interno de la línea 129) y falleció en el lugar.

Fuentes policiales consultadas por Clarín informaron que previamente el motociclista había escapado de un control vehicular en Almirante Brown y Aristóbulo del Valle, por lo que comenzó una persecución con personal motorizado de la Policía de la Ciudad.

Entre el punto donde evadió el control, en el barrio de La Boca, y la esquina del choque en San Cristóbal hay más de 4 kilómetros de distancia .

El accidente generó conmoción en medio de una mañana tranquila y con buen clima en la ciudad de Buenos Aires en la que muchos vecinos paseaban y hacían compras.

El tránsito en la zona quedó cortado, por lo que se generaron demoras en las calles paralelas que se vieron sobrecargadas de los autos y colectivos que tuvieron que ser desviados.

Fuente: Clarín