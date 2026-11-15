Encontraron muerto a un violinista en su casa de Santiago del Estero: horas antes había denunciado a una mujer por una golpiza

Manuel Alberto Sánchez , de 73 años, un reconocido violinista y guitarrista de Santiago del Estero popularmente conocido como “Chala” Sánchez , fue encontrado sin vida en su casa de la ciudad de Termas de Río Hondo.

De acuerdo con los datos que trascendieron, el músico había denunciado en la madrugada que fue víctima de un ataque físico cometido por una mujer de 33 años, identificada como Dalma Judith Orellana , señalada en algunos medios locales como trabajadora sexual, quien después quedó detenida.

El caso provocó un fuerte impacto entre vecinos, allegados y gente relacionada con el mundo de la música de la ciudad, sobre todo por las circunstancias que marcaron las últimas horas de vida de "Chala".

La secuencia comenzó durante la madrugada del sábado, cuando Sánchez fue trasladado en ambulancia al Centro Integral de Salud (CIS) de Termas de Río Hondo. Cuando ingresó al centro de salud, el hombre presentaba lesiones visibles en la cara y en las piernas .

De acuerdo con su declaración ante agentes policiales, el músico había estado compartiendo bebidas alcohólicas en su domicilio con Orellana cuando, por motivos que se investigan, se habría producido una agresión física de parte de la mujer .

El médico que lo atendió diagnosticó el cuadro como “escoriaciones y politraumatismos” . Tras permanecer en observación unas horas y recibir suero, Sánchez recuperó la lucidez y fue dado de alta durante la misma mañana del sábado.

Luego de recibir el alta médica, el violinista -que vivía solo en una casa ubicada en la intersección de avenida Néstor Kirchner y San Martín, en el barrio Herrera El Alto- se retiró por sus medios a su domicilio. Alrededor del mediodía del sábado, su hija lo visitó en esa vivienda y le llevó algunas cosas para comer.

Al caer la noche, la hija regresó a la casa de su padre y lo encontró sin vida . Según trascendió de fuentes policiales, el hombre no presentaba heridas de arma de fuego o cortantes , y el interior de la vivienda se encontraba en orden.

La Fiscalía a cargo de Gustavo Montenegro ordenó la realización de una autopsia para determinar la causa del deceso y establecer si existió alguna relación con los golpes que el hombre había denunciado previamente. La investigación apunta a esclarecer qué ocurrió entre el momento en que Sánchez recibió el alta médica y las horas posteriores, cuando fue encontrado sin vida.

La policía investiga si Orellana, señalada por Sánchez como la persona que presuntamente lo había agredido y que permanece detenida, está involucrada en el deceso del músico.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, la mujer registra antecedentes penales y había estado detenida durante septiembre por un episodio ocurrido en un supermercado, donde habría participado en un robo y agredido a una empleada .

Más allá de la investigación policial, la noticia provocó tristeza en el ambiente artístico y entre quienes conocían la trayectoria de Sánchez.

Popularmente llamado “Chala”, era reconocido por su vínculo con la música, especialmente por su actividad como violinista y guitarrista.

Había integrado una agrupación musical santiagueña y, según la información disponible en sus perfiles en redes sociales, también había trabajado en el Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Fuente: Clarín