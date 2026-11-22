Tres integrantes de una misma familia son buscados por el homicidio de Alan Sebastián Gil Carrizo , un joven de 22 años que murió tras recibir un disparo en el cuello durante la madrugada de este domingo en el barrio Bernardino Rivadavia, en La Bebida , departamento de Rivadavia, San Juan.

Los sospechosos fueron identificados como Isaías Jorge Díaz , de 21 años, señalado como el presunto autor del disparo; su padre, Jorge Antonio Díaz, de 45; y su hermano Emanuel Sebastián Díaz, de 37. Los tres escaparon después del ataque y son buscados por la Policía.

De acuerdo con la reconstrucción inicial del caso, el grupo de los Díaz llegó hasta la vivienda donde estaba Gil Carrizo con un amigo y otros jóvenes. Allí se produjo una pelea que habría comenzado en la entrada de la casa y continuado en el patio, informó Diario de San Juan .

La investigación judicial apunta a que la disputa tuvo un antecedente horas antes, durante los festejos en la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de San Juan por el título de Boca Juniors en la Copa Sudamericana. En ese lugar, ambos grupos habrían tenido un cruce que no quedó resuelto.

Luego de los festejos, Gil Carrizo regresó a Rivadavia y se dirigió a la casa de un amigo. Según los primeros datos, los tres sospechosos se presentaron en ese domicilio y comenzó una gresca con golpes de puño.

En medio del enfrentamiento, Isaías Díaz habría sacado un revólver y efectuado el disparo que impactó en la zona posterior del cuello de la víctima. El joven fue trasladado al Hospital Marcial Quiroga, pero ingresó sin signos vitales , según informaron los medios locales.

Tras el ataque, los tres integrantes de la familia Díaz habrían escapado a bordo de un Fiat Palio bordó con manchas blancas. La Brigada de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales realizó allanamientos en domicilios vinculados con los sospechosos y sus familiares, aunque los procedimientos no permitieron localizarlos.

La causa quedó a cargo del fiscal Nicolás Schiattino y del ayudante fiscal Rodrigo Cabral, de la UFI Delitos Especiales. Los investigadores buscan establecer la secuencia completa del hecho y determinar el grado de participación de cada uno de los hombres en el homicidio.

El caso generó mensajes de despedida de familiares y amigos de la víctima en redes sociales. Alan Sebastián Gil Carrizo tenía 22 años y había participado de los festejos de Boca antes del enfrentamiento que derivó en su muerte.

Fuente: Infobae