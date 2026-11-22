Un ciclista de 27 años fue atropellado este sábado por la noche en la localidad de Melchor Romero , partido de La Plata, tras lo cual el conductor no prestó asistencia al joven y escapó con la bicicleta arrastrando debajo del vehículo.

El joven sufrió politraumatismos y fue trasladado al Hospital Alejandro Korn, mientras la Policía hoy procuraba identificar al automovilista.

El choque ocurrió a las 20,46 de ayer, según se puede ver en la imagen de la cámara de seguridad, en la calle 167, en el cruce con 523, una zona residencial del oeste platense. Efectivos de la comisaría Decimocuarta de Melchor Romero acudieron tras recibir el aviso sobre el siniestro entre un vehículo y el ciclista.

Las cámaras de seguridad de viviendas de la cuadra registraron la fuga. El conductor del vehículo se alejó con el rodado enganchado en su parte inferior y arrastrando sobre el asfalto, lo que provocó chispas por el roce del metal contra el pavimento. La marca y características del rodado no se alcanzan a ver con detalle a causa de la oscuridad de la calle, aunque vecinos dijeron que se trataba de una camioneta.

Un vecino que difundió las imágenes describió que el episodio ocurrió en 167 entre las calles 523 y 524. “Quiero compartir unos videos de cámaras de seguridad de un accidente que pasó en la cuadra de mi casa, en 167 entre 523 y 524, entre una camioneta y un ciclista”, relató El Día de La Plata .

El frentista afirmó que el conductor “ lo atropelló y se dio a la fuga con la bicicleta enganchada en la camioneta, arrastrándola por la calle y generando chispas”. Los registros particulares permitirían reconstruir la mecánica del siniestro e identificar el vehículo involucrado.

Una ambulancia del SAME asistió a la víctima y la trasladó al Hospital Alejandro Korn, ubicado en Melchor Romero. El joven permanecía consciente y fuera de peligro con golpes y lastimaduras en distintas partes del cuerpo.

La zona fue preservada para realizar las pericias. A partir del relevamiento de las grabaciones obtenidas por los vecinos, los investigadores ya establecieron cómo se produjo el impacto.

El Gabinete Técnico Operativo trabaja para localizar al conductor que abandonó el lugar sin asistir al ciclista. La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó a cargo de la UFIJ N° 14 del Departamento Judicial La Plata.

Fuente: Infobae