¿Trump atacará Irán? Medio Oriente sigue las elecciones en EE.UU. con el temor a una guerra total

WASHINGTON.– Medio Oriente se prepara para un posible regreso a una guerra total en medio de preocupaciones de que Estados Unidos e Israel puedan atacar Irán poco después de las elecciones de medio término del martes en Estados Unidos.

Mientras Washington mantiene contactos diplomáticos indirectos con Teherán, la posibilidad de una reanudación de los ataques estadounidenses e israelíes mantiene en alerta a la región.

La incertidumbre sobre los próximos movimientos de la Casa Blanca coincide con las negociaciones para reabrir completamente el estrecho de Ormuz, una ruta marítima estratégica que se ha convertido en uno de los principales puntos de disputa entre ambos países.

Trump reveló el domingo que había mantenido una conversación telefónica “muy buena” con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante la jornada del sábado. Ambos discutieron la situación en Irán, aunque el mandatario estadounidense no ofreció detalles sobre el contenido del intercambio.

La llamada se produjo después de que Netanyahu y sus aliados perdieran la mayoría parlamentaria en las elecciones israelíes de la semana pasada. Incluso antes de los comicios, existía preocupación por la posibilidad de que el primer ministro israelí impulsara nuevos ataques contra Irán para mantenerse en el poder mediante un gobierno de emergencia en caso de una reanudación de la guerra.

Desde entonces, Netanyahu apenas se ha pronunciado públicamente y su oficina tampoco ofreció comentarios sobre la conversación con Trump.

El presidente estadounidense, por su parte, alternó entre declaraciones favorables a una salida diplomática y amenazas de nuevos ataques contra la República Islámica, sin aclarar qué camino seguirá Washington después de las elecciones del martes.

En paralelo, las gestiones diplomáticas continúan a través de Qatar, que actúa como mediador entre Washington y Teherán.

Dos funcionarios iraníes, que hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de las conversaciones, confirmaron que una delegación de su país abandonó Qatar después de varios días de negociaciones, aunque ambas partes continúan intercambiando mensajes a través del mediador.

La propuesta más reciente que Irán ha discutido públicamente abriría por completo el estrecho de Ormuz al transporte marítimo en un plazo de dos días si Washington cumple varias condiciones, incluida la de levantar su bloqueo de los puertos iraníes.

“El pulso en el Golfo entre Estados Unidos e Irán es realmente entre Qatar e Israel”, dijo en X Andreas Krieg, profesor del King’s College de Londres. “Qatar está trabajando incansablemente en una salida diplomática con el respaldo de la región, mientras que Israel busca vías militares para arrastrar a la región al desastre”.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó que Teherán espera que Washington elija “la diplomacia por encima de otros caminos” y sostuvo que su país está preparado tanto para negociar como para defenderse, dependiendo de la “racionalidad” estadounidense.

Araghchi aclaró que no existen conversaciones directas entre ambos gobiernos y que el resultado dependerá de las respuestas de Estados Unidos a las preguntas planteadas por Irán.

Las diferencias también alcanzan al programa nuclear iraní. Washington busca impedir que Teherán obtenga un arma nuclear e incluir esa cuestión en cualquier nueva negociación, mientras que la República Islámica insiste en que su programa tiene fines pacíficos y pretende abordar el asunto más adelante.

La disputa diplomática también tiene consecuencias para la seguridad marítima en el golfo Pérsico. Durante octubre se registraron nuevos ataques contra embarcaciones comerciales en la zona del estrecho de Ormuz, en el mes con mayor número de incidentes denunciados desde marzo, durante las primeras semanas de la guerra.

Irán había advertido anteriormente sobre los riesgos de atravesar el estrecho sin su autorización, mientras las negociaciones para garantizar la navegación permanecen sin una resolución definitiva.

Al mismo tiempo, Teherán endureció sus advertencias militares. El nuevo líder supremo iraní, el ayatollah Mojtaba Khamenei, pidió a los mandos militares una respuesta inmediata y sin “límites geográficos” ante cualquier amenaza de Estados Unidos o Israel.

El jefe de seguridad de Irán, Mohsen Rezaei, advirtió en X que cualquier ataque traería “golpes devastadores al agresor usando nuevas armas”.

En una entrevista con la televisión estatal, Rezaei afirmó que “el tono ha cambiado por completo” por parte de Estados Unidos y lo calificó como una “muy buena señal”. No dio detalles sobre la carta que recibió del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, que Irán reconoció la semana pasada, y a la que dijo que no había respondido.

Las advertencias aumentaron la preocupación entre los países del Golfo. Durante una cumbre regional de seguridad en Bahréin, el asesor presidencial de Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash, señaló que las posiciones de Washington y Teherán siguen muy alejadas.

“Si estas posiciones no se acercan, entonces tenemos que preocuparnos por lo peor ”, afirmó.

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, describió como “alarmantes” los reportes sobre posibles nuevos ataques contra Irán.

En paralelo, China anunció que enviará un representante especial a Irán, Omán y Arabia Saudita durante la primera mitad de noviembre para impulsar los esfuerzos diplomáticos.

Fuente: La Nación