Triple crimen de Florencio Varela: un nuevo detenido vinculado a “Papá”, quien lideraba la banda

La causa por el triple crimen de Lara Gutiérrez (15) , Brenda del Castillo (20) y Morena (20) , asesinada en septiembre de 2025 en Florencio Varela, sigue sumando detenidos. Este sábado se conoció la captura de Abel Josuel Taya Humpire (32) , de nacionalidad peruana, como la mayoría de los sospechosos que ya estaban presos.

La detención fue llevada a cabo por personal de la Policía de Perú en colaboración con la Policía Federal Argentina (PFA), a través de INTERPOL, en el distrito Santa Anita, de Lima.

En el expediente del triple crimen Taya Humpire fue nombrado como "Abel" o "Abel T." y a partir de las tareas investigativas se logró identificarlo y finalmente detenerlo para ponerlo a disposición del juez federal de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez.

Según fuentes judiciales consultadas por Clarín , el sospechoso fue señalado como "custodia" de "Papá" , el apodo del ya detenido Luis Alan Valverde Rodríguez (40) , quien sería uno de los líderes de la banda narco peruana que estuvo detrás de los asesinatos.

Esta organización se dedicaba a la venta de estupefacientes en la zona de Florencio Varela y tenía una estructura vertical con distintos niveles de poder.

Valverde Rodríguez es el tío de Tony Janzen Valverde Victoriano (21) , más conocido como "Pequeño J" , quien también habría tenido un rol preponderante dentro de la banda.

De acuerdo a las fuentes consultadas, "Abel" y "Papá", desde la localidad de José C. Paz habrían recibido información acerca de lo que estaba ocurriendo en la casa de Chañar 702 en Villa Vatteone, en Florencio Varela, donde torturaban y asesinaban a las tres chicas.

El 4 de noviembre pasado el caso tuvo un fuerte impacto cuando se conoció un video que mostraba el momento en que torturaban a Lara la noche del triple crimen.

Clarín decidió no publicarlo para preservar a la familia de las víctimas, porque exhibía imágenes salvajes de una menor de 15 años y por considerar que solo contribuye a exacerbar el morbo en relación a un caso que conmocionó a la opinión pública.

Allí se podía observar cómo Pablo Daniel Macalopu Cafferata (35) , un capo narco peruano apodado "Roger" , ordenaba cortarle un dedo a la víctima, en una grabación con su teléfono celular que hizo este criminal que actualmente está detenido en una causa que conduce la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.

Tras la difusión del video, una hermana de Brenda recibió amenazas, mientras que la familia de Lara presentó una cautelar para prohibir que se siguiera publicando y se trasladó hasta el juzgado de Arroyo Salgado para pedir explicaciones por la filtración de las imágenes. También apuntó contra el juez Rodríguez.

Por su parte, "Roger", también apodado "Cody", fue detenido en octubre tras el secuestro de 300 kilos de droga en el norte del país que derivó en otro allanamiento en Moreno donde se hallaron 207 kilos más de cocaína. Y en su casa de CABA, le secuestraron 175.000 dólares, además de su celular, que al ser peritado se halló el video de las torturas a Lara.

Ante este hallazgo, Arroyo Salgado se comunicó con el juez Rodríguez y este lo imputó por el triple crimen.

El 19 de septiembre de 2025 , Morena, Brenda y Lara fueron llevadas engañadas desde La Matanza , partido en el que vivían, hacia Florencio Varela, donde las secuestraron, asesinaron y enterraron en el fondo de una casa de la calle Chañar 702.

Por el caso hay al menos 17 personas detenidas y para los investigadores todo apunta a una venganza narco , basándose en que una de las víctimas habría estado vinculada al robo de drogas a la banda liderada por "Pequeño J".

El juez Rodríguez sumó la pista de la trata y el lavado de activos como otras actividades a las que se dedicaba la banda y que también podrían estar detrás de los asesinatos.

Fuente: Clarín