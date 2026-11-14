Conmoción en Chascomús: un comisario de la Policía Bonaerense mató a un sargento en medio de un confuso episodio durante un operativo

En un confuso episodio que causó conmoción en Chascomús, un comisario de la Policía Bonaerense mató de un disparo en el pecho a un joven sargento durante un operativo en las inmediaciones de la laguna.

Fue el comisario interino de la dependencia de la bonaerense en Chascomús quien manipulaba el arma que mató a Federico Colarusso , que se desempeñaba en el Destacamento Vial de Lezama y participó de un operativo para detener a los integrantes de una banda que había cometido delitos en Alejandro Korn .

Según pudo reconstruir Clarín de fuentes cercanas a la investigación, Colarusso fue parte de un operativo que se realizó en el barrio Lomas Altas de Chascomús, en la zona oeste de la laguna. Hasta ahí llegaron los agentes de la fuerza provincial después de confirmar que los delincuentes habían alquilado una casa en ese barrio dos semanas atrás y que el auto en el que se trasladaban tenía pedido de captura por el robo calificado en el partido de San Vicente.

El operativo duró varios minutos. Los policías esperaron a que los delincuentes salieran de la casa y, después de un intento de fuga corriendo y un intercambio de disparos , los detuvieron. Se trata de cuatro delincuentes que, según las mismas fuentes, eran de nacionalidad chilena.

Ya era de noche, pasadas las 20, los cuatro delincuentes estaban en el piso, esposados y a la espera de las órdenes de la fiscalía, cuando se escuchó un disparo . Según precisaron los integrantes de la fuerza que participaron del operativo, por razones que todavía se investigan, al comisario interino se le disparó el arma y el proyectil impactó en el pecho de Colarusso .

El jefe interino de la comisaría de Chascomús no está detenido, pero ya fue pasado a disponibilidad . La causa en la que está imputado es por homicidio culposo.

El joven sargento era de General Belgrano, pero actualmente vivía en Ranchos, a menos de 30 kilómetros de Chascomús. La Policía Científica realizará este sábado la autopsia en Lomas de Zamora.

"Con profundo pesar, lamentamos el fallecimiento del sargento Federico Colarusso, efectivo del Destacamento de la Policía de Seguridad Vial Lezama. Acompañamos en este difícil momento a sus familiares, amigos y compañeros de servicio, haciendo llegar nuestras más sinceras condolencias y nuestro respeto ante tan irreparable pérdida", lo despidió la secretaria de Seguridad y Defensa Civil de Lezama.

Fuente: Clarín