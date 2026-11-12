Tras una semana de silencio, el Gobierno prepara el terreno para una llamada de Milei al nuevo presidente de Paraguay

Luego de varios días de cautela y silencio oficial sobre la crisis institucional que derivó en la renuncia y posterior detención del presidente de Paraguay Santiago Peña , Javier Milei explora un acercamiento con Pedro Alliana, flamante mandatario en ejercicio del país vecino. Pablo Quirno confirmó que ya trabaja una comunicación telefónica entre ambos jefes de Estado, aunque desde el Palacio San Martín evitaron dar precisiones de cuándo se produciría el contacto.

En diálogo con la Red, el canciller advirtió que la falta de un pronunciamiento se debió a la agenda por la visita del Papa y advirtió que la relación bilateral sigue intacta. " Deseamos que maneje la transición de la mejor manera ", dijo.

Desde el Ejecutivo explicaron que la ausencia de " un reconocimiento formal inmediato como en otros procesos electorales " no respondió a un distanciamiento político, sino a una cuestión de agenda por la visita de León XIV.

La afirmación del canciller sobre el reconocimiento y los saludos choca con el silencio oficial sobre las elecciones en Brasil. Quirno incluso sugirió que Lula da Silva no se presentaría en la segunda vuelta en la que terminó imponiéndose .

En Casa Rosada destacaron que mantuvieron un diálogo permanente con las autoridades paraguayas durante toda la crisis. El canciller calificó el vínculo con Asunción como " excelente ". El ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que la continuidad de la mayoría de los ministros de Peña en sus funciones representa una señal de institucionalidad. Sin embargo, cinco ministros de carteras relevantes ya fueron reemplazados y no se descartan más cambios .

Las palabras de Quirno representan un giro. Milei se había mantenido ajeno a la crisis de Peña, que debió renunciar por "trafico de influencia" por el corralito bancario del Ueno Bank . Ni en su gira por Argentina ni después, Milei habló de Peña, con quien había compartido escenario en la CPAC y elogiado como un ejemplo de "lo que hay que hacer en materia económica ".

La falta de reacción oficial se sumó a los silencios del mandatario argentino frente a las derrotas de otros aliados, como Viktor Orbán en Hungría, Flávio Bolsonaro en Brasil y Donald Trump en Estados Unidos. Incluso Santiago Caputo, muy activo en redes sociales para analizar el escenario norteamericano, evitó pronunciarse sobre la suerte del ex mandatario paraguayo .

La única voz del gabinete que había abordado el tema de manera explícita fue Alejandra Monteoliva, quien salió a desmentir versiones sobre una supuesta presencia de Peña en territorio argentino. La ministra de Seguridad negó los rumores luego de haber quedado expuesta días antes por la escala de Bolsonaro en el país rumbo a Estados Unidos .

En el Gobierno negaron también las versiones de dirigentes opositores paraguayos que aseguraban que el expresidente se había comunicado con Milei.

Tanto en el PRO como en La Libertad Avanza toman nota del peso determinante que tuvo y tiene el ex presidente Horacio Cartes , jefe del Partido Colorado, que le había exigido a su otrora delfín Peña la renuncia por carta.

El vínculo entre Milei y Peña había logrado sortear sin sobresaltos los históricos tironeos por los peajes en la Hidrovía y las cuentas pendientes en Yacyretá .

El Gobierno viene multiplicando cortocircuitos con sus vecinos en el cono sur . Días atrás, el canciller chileno advirtió que su país y Brasil no pueden permitirse " caprichos ideológicos ", una frase que apuntaba a la Casa Rosada. El malestar en La Moneda se arrastra por recientes declaraciones de militares argentinos sobre el estrecho de Magallanes y por el proyecto en torno a Malvinas que busca endurecer sanciones contra empresas proveedoras de petroleras que operan en las islas.

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín