Luis Caputo atribuyó la suba de la inflación de octubre al cambio en el Régimen de Zonas Frías

Minutos después de conocerse el dato de la inflación de octubre, que fue del 2,2% , el Ministro de Economía, Luis Caputo salió a justificar la suba del índice y lo atribuyó a la modificación del Régimen de Zona Fría , sancionado en el Congreso el pasado 24 de septiembre.

"El dato del mes se vio impactado por las modificaciones en el Régimen de Zona Fría , que incidieron en la variación registrada en la división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles ", escribió el funcionario en su cuenta de X.

En octubre, el ítem apuntado por Caputo aumentó por encima del promedio, 4,2%. En contraste, el ítem con menos subas fue Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%).

El cambio en Zonas Frías alcanzó a unos 3,3 millones de usuarios, principalmente en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que dejaron de tener garantizado el descuento automático por su ubicación geográfica.

Por otro lado, el ministro de Economía eligió destacar en el mismo mensaje la variación de la inflación "núcleo" , dato que analiza los productos con precios estacionales, como frutas e indumentaria de temporada.

EN OCTUBRE LA INFLACIÓN FUE DE 2,2% Y LA INFLACIÓN NÚCLEO DE 1,5%, LA MÁS BAJA EN 15 MESES ✅ El IPC Nacional registró una variación de 2,2% mensual, desagregada en una variación de 1,5% en el IPC Núcleo, 5,5% en la categoría Estacionales y 2,9% en Regulados ✅ La variación…

De acuerdo con Caputo, la inflación núcleo de octubre fue "la más baja en 15 meses", y profundizó: "La variación mensual en la inflación núcleo fue l a menor desde julio de 2025. Cabe destacar que, con excepción de dicho mes, no se había observado una inflación núcleo tan baja desde enero de 2018. A su vez, la media móvil de 3 meses de la inflación núcleo fue la más baja desde enero de 2018".

Luego, informó que "la variación interanual del IPC Nacional fue de 33,1%, registrando una desaceleración por tercer mes consecutivo", y volvió a resaltar la medición "núcleo": "A nivel desagregado, el IPC Núcleo registró una variación de 30,7% interanual, en tanto las categorías Estacionales y Regulados se incrementaron 28,2% y 43,7%, respectivamente".

Fuente: Clarín