Dos hombres de 33 y 28 años que trabajaban en Exgadet, la empresa tercerizada por MetroGAS que realizaba obras en Remedios de Escalada, murieron en las últimas por las heridas que sufrieron en la brutal explosión que voló una fiambrería por una fuga de gas. Ya son cuatro las víctimas fatales por ese incidente.

Este sábado desde las 17, los damnificados por la explosión se concentraron en la Plaza Mariano Moreno y marcharon junto a integrantes de la parroquia Nuestra Señora de los Remedios. La procesión avanzó con la imagen de la Virgen sobre una camioneta de Defensa Civil.

Según habían informado más temprano fuentes de la investigación, las dos nuevas víctimas fatales fueron identificadas como Matías Miguel Leguizamón (33) y Juan José Servín (28). Estaban internados en la misma clínica de San Justo y eran operarios de Exgadet, la empresa que contrató MetroGAS y realizaba trabajos de reparaciones con una máquina tuneladora.

Exgadet emitió un comunicado en el que "lamenta profundamente informar que dos de sus queridos operarios que permanecían internados en grave estado tras la explosión en Remedios de Escalada fallecieron esta madrugada en un hospital de San Justo".

En el mismo texto advierten que están "a disposición en todo cuanto necesiten" los familiares y compañeros de las víctimas y aseguran que trabajan "incansablemente para determinar las razones de este lamentable suceso" y "buscando justicia para dar algo de Paz a sus casas".

El recorrido de la marcha comenzó en la plaza Moreno y terminó en la esquina de Beltrán y Del Valle Iberlucea, el lugar donde ocurrió la explosión. Frente a lo que quedó de los comercios y las viviendas, los vecinos se detuvieron a rezar y a llorar . Los sacerdotes tomaron la palabra y pidieron que la investigación avance, que el caso no se archive y que no se convierta en una causa más. Uno de ellos fue Marcelo Julián “Maxi” Margni, que acompañó a los vecinos en ese momento. También participó de la marcha el intendente de Lanús, Julián Álvarez.

Hubo aplausos para los bomberos, Defensa Civil, las iglesias y los grupos scouts que colaboraron desde el primer momento.

Entre los presentes estaba la dueña de la fiambrería que literalmente desapareció , abrazada a su hija y con los ojos llenos de lágrimas. Daiana Decataldo, su hija, contó a Clarín que recién este sábado su mamá había podido levantarse de su cama después de lo ocurrido. “ Ella está muy mal. Todavía no continuó con nada. Esto te paraliza la vida”, dijo la joven.

La fiambrería era un negocio familiar , de muchos años, y muy conocido por los vecinos del barrio. Su mamá tiene 62 años y ese comercio era su principal fuente de trabajo. “Ella es fuerte, por eso vine para acompañarla. Hay pérdidas que no son solamente materiales , entonces es doloroso”, agregó.

La mujer todavía ni siquiera pudo contarle a su familia cómo vivió esos momentos . Llegó a salir unos minutos antes de que explotara todo. Desde entonces, le hace muy mal mirar los noticieros y los videos de la tragedia.

“La verdad, no quiero que ella recuerde . Pensar que ahora estaríamos sin ella… y estar con ella acá para nosotros es un montón”, manifestó Daiana, y se quebró.

También explicó que la presencia de su familia en la marcha tenía otro sentido: acompañar a todos los que perdieron algo o a alguien . Trabajadores, amigos, tíos, una casa, un padre, un hijo.

Unos metros más adelante caminaban Bárbara y Leonardo, una pareja de vecinos que se acercó para acompañar a los damnificados. No perdieron su casa ni su fuente de trabajo, pero sienten de cerca el dolor de quienes sí lo hicieron .

“ Es una tragedia horrible . Debe ser horrible perder una fuente de trabajo, una casa y ni imaginar una persona. Por suerte, entre los vecinos somos muy unidos”, explicó Bárbara. Mientras hablaba, empezó a llorar y su novio la abrazó.

María Eugenia Tedesco todavía no pudo volver a su casa . Su familia sigue evacuada y repartida en distintos lugares: sus padres y su hermana por un lado, sus hijos por otro, alojados con amigos. “La gente muy buena ayudó en todo. No podemos entrar. Solo cinco minutos fue mi marido y le puso plástico a la ventana. Tengo pesadillas, estoy yendo al psicólogo ”, contó.

En medio de la marcha también estaba Norma Distéfano, que describió el miedo que quedó instalado en el barrio . Desde la explosión, cualquier ruido o movimiento puede despertar la angustia. “Estamos en esta marcha y es triste. Todos tienen miedo. Todos los días suenan las sirenas y tenemos miedo. Vemos una cuadrilla y lo mismo, porque pensamos que hay una fuga de gas ”, explicó agarrada del brazo de Eugenia.

Bárbara Castro es vecina y médica. No fue damnificada directa, pero vive la angustia de quienes perdieron sus casas y sus comercios como algo propio. Mientras caminaba, recordó cómo se enteró de lo que había pasado.

“Yo había terminado de trabajar, pero me fui al Hospital Narciso corriendo porque pensé que llegaban muchos vecinos. Pero bueno, los habían trasladado a otros lugares. Es horrible lo que pasó”, sostuvo, en una expresión que se repitió entre varios de los manifestantes.

La noticia de las nuevas muertes volvió a golpearla. “Hoy nos enteramos de más muertos. Cada vez que escuchamos a los bomberos nos asustamos mucho. Pensamos que vivimos arriba de una bomba que no sabés cuándo va a explotar. Tengo miedo ”, graficó.

La marcha terminó en el mismo lugar donde empezó el dolor. Frente a la esquina destruida, los vecinos se abrazaron, rezaron y se acompañaron. Comparten una misma incertidumbre y un mismo pedido: que la tragedia no quede en el olvido. “Todos colaboraron, somos una gran comunidad. Esta marcha nos une; somos familia ”, resumió Eugenia.

Antes de la marcha y luego de la difusión del comunicado por la muerte de otros dos empleados este sábado, Rafael Cúneo Libarona , abogado de Exgadet, aseguró que "es una empresa grande, como muchísimos años de experiencia, más de 30 años, con más de 500 empleados. Sin embargo, es una familia ".

El abogado insistió en que están "buscando desde el primer día quiénes fueron los responsables de lo sucedido".

"Nosotros hemos aportado a la fiscalía la máquina que se llama tunelera , que es la que va por arriba de la tierra y rompiendo por abajo de la vereda y buscando los caños. La pusimos a disposición y ayer se la llevaron", dijo Cúneo Libarona.

También, según el abogado, la empresa puso a disposición de la Justicia más de veinte celulares de los operarios que trabajaban en el lugar de la explosión.

Cúneo Libarona precisó, además, que la fiscalía también ya tiene en su poder los contratos de Exgadet con MetroGAS . "Está claro que hay dos compañías en pugna, MetroGAS y Exgadet, está claro y nadie va a ocultar eso", dijo el abogado, y señaló que "la fiscalía sabrá descular dónde está la grieta o si fue un accidente" .

Este jueves, al cumplirse una semana de la explosión, se había confirmado la muerte de Néstor Julián D'Alessandro , quien tenía 44 años y pasó seis días internado en estado crítico con quemaduras en la clínica Fitz Roy.

La primera víctima fatal era un empleado de MetroGAS que recién pudo ser identificado este jueves después de un estudio de ADN. Se trata de Marcelo García, quien tenía 47 años y era técnico en Seguridad e Higiene.

Como contó Clarín , antes del estallido García había advertido el peligro de la situación y fue quien pidió a los vecinos abandonaran sus casas.

La explosión ocurrió a las 9.45 del viernes 13 , en la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en plena zona comercial de Remedios de Escalada, localidad del partido de Lanús . Allí, empleados de Exgadet realizaban reparaciones y trabajaban con una máquina tuneladora cuando se rompió un caño de distribución.

Eso produjo una fuga de gas, que derivó horas luego en una explosión y un incendio que duró más de doce horas .

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) anunció el inicio de oficio de una serie de peritajes técnicos de para intentar esclarecer las causas del estallido inició pericias técnicas por la explosión.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín