Australia es uno de los destinos elegidos por muchos argentinos que buscan nuevas oportunidades laborales en el exterior. Entre ellos está Julia Porporato , una santafesina de 31 años que emigró junto a su novio y terminó trabajando en un tambo con unas 700 vacas en el estado de Victoria. Allí cobra 33 dólares australianos por hora , tiene dos días libres por semana y cuenta con una vivienda con los servicios incluidos.

Desde su cuenta de Instagram, @juliaenviaje , comparte cómo es su experiencia en el país oceánico, donde pasó de trabajar en el negocio familiar a realizar tareas rurales que nunca había imaginado. Con una jornada de 44 horas semanales, recibe alrededor de 6000 dólares australianos al mes , según contó.

Oriunda de Ramona, Santa Fe , Julia trabajaba en el kiosco y almacén de su familia. Aunque estudió Letras, también comenzó una carrera vinculada a la Informática, realizó distintos cursos y tuvo un emprendimiento de costura. Sin embargo, en marzo de 2024 decidió dejar la Argentina y emigrar junto a su novio en busca de nuevas oportunidades.

El viaje comenzó en Italia , donde permanecieron cerca de dos años con el objetivo de conseguir la documentación europea que les permitiera acceder a una visa para Australia. Finalmente, llegaron al país oceánico en noviembre de 2025 y ambos consiguieron empleo en un establecimiento lechero de Victoria.

Aunque había crecido en una localidad rodeada de actividad agropecuaria, Julia nunca había trabajado con animales ni tenía experiencia en el ordeñe. “Si le cuento esto a la Julia de hace tres años, a esa que no sabía distinguir un pollo de una gallina, no me creería”, contó sobre el cambio que experimentó.

El establecimiento tiene una plataforma giratoria de 60 puestos para realizar el ordeñe de las aproximadamente 700 vacas. La jornada comienza antes de las cuatro de la mañana y, una vez terminado el primer turno, cerca de las 8.30, debe continuar con otras tareas de limpieza, mantenimiento y cuidado de los animales.

La argentina trabaja 44 horas semanales , con jornadas que suelen durar entre ocho y nueve horas, y cobra 33 dólares australianos por hora. Con esa carga horaria, el ingreso mensual ronda los 6.000 dólares australianos , según explicó.

El empleo también incluye una vivienda sin costo , con los servicios cubiertos y leña para calefaccionarse durante el invierno. De esta manera, puede reducir sus gastos cotidianos y destinar una mayor parte de sus ingresos al ahorro.

Sin embargo, el trabajo exige un importante esfuerzo físico y se desarrolla bajo distintas condiciones climáticas. “¿Llueve? Se trabaja. ¿Hace cero grados? Se trabaja”, describió Porporato sobre la rutina en el establecimiento, donde el frío, el viento y el barro forman parte de la actividad.

Durante la temporada de nacimientos, además, pueden llegar a atender entre 10 y 15 terneros por día , que necesitan alimentación y cuidados. A pesar del cansancio que implica la actividad, Julia aseguró que disfruta del trabajo con animales y del contacto con la naturaleza.

La rutina también contempla dos días libres por semana , un tiempo que aprovechan para descansar después de las jornadas que comienzan de madrugada. Para la santafesina, el cambio no solo significó acceder a un nuevo empleo, sino descubrir una actividad que nunca había considerado y que hoy disfruta.

Fuente: TN