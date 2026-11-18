El canal Cacique Guaymallén, en la localidad mendocina de Luján de Cuyo, fue escenario de una tragedia múltiple en la mañana de este miércoles , cuando un niño de ocho años cayó al curso del agua y fue llevado por la corriente, mientras que su padre saltó detrás para rescatarlo pero no pudo y también fue arrastrado: Horas después, ambos fueron hallados muertos.

En la búsqueda de ambos, también apareció el cuerpo de un tercer hombre, sin relación con la familia pero que había desaparecido el martes por la noche.

La triste historia comenzó a la altura de Pueyrredón y San Martín, de la localidad mendocina. El nene cayó al curso del agua cerca de las 11. Su padre saltó detrás pero ambos fueron chupados por el agua.

El primer cuerpo en ser hallado fue el del padre. Estaba 1.700 metros corriente abajo , a la altura de Besares y San Martín, en la zona de Carbometal.

Los rescatistas ampliaron la búsqueda en Godoy Cruz y en Las Heras. Para ello también se cortaron calle, desvíos y se vio un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad comunales y provinciales . También se restringió la circulación de agua.

Finalmente, cerca de las 13 encontraron el cuerpo del niño. Estaba dos cuadras al norte, cerca de la calle Besares.

Toda la búsqueda estuvo complicada por el fuertísimo caudal de agua que recorre el canal , a causa de las lluvias.

Según la prensa local participaron del operativo efectivos policiales, Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo y Godoy Cruz y personal del Cuartel Central. También se utilizaron equipos especializados para intentar localizar al menor de edad.

Pero durante las dos horas que duró el intenso operativo, los rescatistas también encontraron el cuerpo de un hombre de 34 años que era buscado desde la tarde del martes .

Según la denuncia que tenía la policía, este hombre, identificado como L.D.T., había caído al canal y fue arrastrado por el agua.

En ese marco, fuentes policiales comentaron que pudieron observar en las cámaras de seguridad, el momento en el que el hombre se acercó a la baranda del canal y cruzó hacia la orilla. Sin embargo, las grabaciones no permitieron confirmar que se hubiera arrojado al cauce en forma voluntaria o si cayó accidentalmente en un estado que tampoco se pudo determinar.

Ante ello, los investigadores dijeron que el cuerpo será sometido a una autopsia para verificar la causa de su muerte.

Fuente: Clarín