La Justicia de Brasil rechazó el planteo realizado por la defensa de la abogada santiagueña Agostina Páez para avanzar con un juicio abreviado en la causa donde se la acusa de haber realizado gestos racistas contra tres mozos en un bar de Río de Janeiro.

Según informó el abogado Sebastián Robles, representante legal de Páez, en diálogo con Noticias Argentinas , el planteo fue presentado la semana pasada ante la Fiscalía y el Juzgado Penal N.º 37 de Río de Janeiro con el objetivo de concluir la situación procesal, pero lo desestimaron .

La iniciativa buscaba alcanzar un acuerdo de no persecución penal, es decir, un mecanismo previsto en la legislación brasileña que permite cerrar una causa sin una condena .

"Solo fue una no aceptación de juicio abreviado. El proceso está en el mismo lugar donde lo dejamos en marzo. Estamos esperando la resolución definitiva", afirmó Robles.

Páez es juzgada por un episodio que ocurrió el 14 de enero, cuando se encontraba en un bar de Ipanema con amigas. Las jóvenes tuvieron una discusión con los empleados del local por el valor de la cuenta y se retiraron del recinto a los gritos, mientras Agostina realizaba gestos que imitaban a un mono .

Esto quedó registrado en un video que se hizo viral y los tres mozos se presentaron ante la Justicia para hacer una denuncia contra Páez.

Según informó el medio brasileño Metrópoles , la defensa solicitó una revisión del rechazo, pero la Procuraduría General de Justicia mantuvo la negativa. “En las condiciones en que la acusada practicó las ofensas raciales que se le imputan, no hay posibilidad de acuerdo”, sostuvo el MPRJ en una nota.

El Ministerio Público fundamentó su postura en la gravedad de los hechos investigados y en la suma de las penas mínimas de los tres delitos de injuria racial que se le atribuyen. Cada uno contempla una pena mínima de dos años de prisión, mientras que el acuerdo de no persecución solo puede aplicarse cuando la pena mínima considerada para el caso es inferior a cuatro años.

A partir de esta resolución, la causa seguirá su curso regular ante los tribunales de Río de Janeiro, instancia en la que el Ministerio Público Fiscal mantiene su acusación y solicita una condena contra Páez.

El abogado de Páez explicó que, entre los posibles escenarios, se encuentra una condena inferior a cuatro años de prisión que eventualmente permita solicitar medidas alternativas para su cumplimiento.

También mencionó la posibilidad de que el dinero depositado como caución, unos 20 mil dólares, sea destinado a las víctimas, aunque ambas cuestiones dependerán de lo que resuelva la Justicia brasileña.

Fuente: Clarín