Tragedia en la Autovía 2: dos personas murieron tras un choque entre un camión cisterna y una camioneta

ZONALES

El siniestro ocurrió durante la mañana de este sábado, a la altura del kilómetro 95, en jurisdicción de Chascomús. Las víctimas viajaban en una Chevrolet Tracker junto a un tercer ocupante que sufrió heridas de extrema gravedad. El conductor del transporte de combustible resultó ileso.





Un grave accidente vial ocurrido este sábado 14 de noviembre terminó con dos personas fallecidas y una tercera gravemente herida sobre la Autovía 2, en el kilómetro 95, dentro del partido de Chascomús.





El choque involucró a un camión Scania que transportaba combustible para la empresa Axion y una camioneta Chevrolet Tracker en la que se desplazaban tres personas. El hecho se produjo sobre la mano que circula en dirección a la Ciudad de Buenos Aires.





De acuerdo con el reporte policial, por motivos que todavía se intentan establecer, el camión cisterna habría cruzado hacia el carril contrario y embestido a la camioneta. La violencia del impacto provocó la muerte de dos de sus ocupantes en el lugar, mientras que el conductor de la Tracker debió ser trasladado de urgencia a un centro asistencial con lesiones de extrema gravedad.





El chofer del camión, un hombre de 44 años, no sufrió heridas. Tras la colisión, el vehículo de gran porte terminó volcado sobre la banquina.





Operativo de emergencia y corte de tránsito





La magnitud del siniestro requirió la intervención de Bomberos Voluntarios y efectivos policiales de Chascomús, además de los servicios de emergencia.





La circulación por ese tramo de la Autovía 2 debió ser interrumpida y se dispuso un desvío para facilitar las tareas de asistencia y el trabajo de los equipos que intervinieron en el lugar.





También se aguardaba la llegada de personal de Policía Científica para realizar las pericias y reconstruir la mecánica del accidente.





Las circunstancias que provocaron que el camión cruzara de carril permanecen bajo investigación. Hasta el momento, no se habían informado oficialmente las identidades de las dos personas fallecidas ni nuevas precisiones sobre el estado de salud del conductor de la camioneta.