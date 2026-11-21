Un hombre murió durante la tarde de este viernes tras un choque frontal entre un automóvil y un camión en la Ruta Nacional 12 , a la altura del kilómetro 1.220, en la provincia de Corrientes . El transporte de carga terminó fuera de la calzada y las causas de la colisión permanecía bajo investigación.

El siniestro entre el transporte con acoplado y una Chevrolet Trailblazer ocurrió por la tarde en el tramo comprendido entre el acceso a Loreto y Villa Olivari . La víctima fue el conductor de la camioneta, quien murió en el lugar , mientras una mujer que lo acompañaba se encuentra hospitalizada, según las informaciones difundidas por la Policía de Corrientes .

La identidad de la persona fallecida no fue comunicada oficialmente hasta el momento. Tampoco se precisó si hubo otros heridos como consecuencia del impacto. Las circunstancias del choque aún no fueron esclarecidas .

Tras la colisión, el camión despistó y quedó fuera de la cinta asfáltica . Según informó el diario Época , el camionero sufrió diversas heridas cortantes y antes de la llegada de los socorristas fue fotografiado por testigos caminando alrededor del rodado con el rostro cubierto de sangre.

Efectivos de la Policía de Corrientes permanecieron durante la tarde en el sector para realizar las actuaciones destinadas a determinar cómo ocurrió el hecho.

Un camionero murió y otro resultó herido tras un choque frontal entre dos camiones ocurrido en la madrugada del viernes en el kilómetro 172 de la Ruta Nacional 8 , en jurisdicción de Canals , provincia de Córdoba.

El fallecido conducía un camión Iveco y murió en el lugar. El otro vehículo era un Mercedes Benz manejado por un hombre de 37 años , quien recibió asistencia inicial y fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde quedó internado bajo observación.

La Fiscalía de turno ordenó peritajes accidentológicos sobre los vehículos, el relevamiento de huellas de frenado, el análisis de la calzada y la toma de testimonios. Las causas del impacto todavía no fueron esclarecidas .

El siniestro obligó a organizar desvíos y tareas de señalización durante varias horas. Bomberos voluntarios y personal de seguridad vial trabajaron en la zona mientras se realizaban los procedimientos judiciales.

Fuente: Infobae