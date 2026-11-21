Romina González , de 35 años, había pedido que llamaran a la Policía horas antes de ser asesinada en el bar Morrison, ubicado frente a la Cañada, en pleno centro de Córdoba. Durante el mediodía del jueves, la mujer atravesó un episodio de violencia con su pareja, Nicolás Pedraza , de 38 años, quien también trabajaba en el establecimiento.

Según relató Tiziana, una compañera de trabajo de la víctima, el hombre se presentó en la casa de la madre de Romina y ambos participaron en una discusión. De acuerdo con su testimonio, habría llegado bajo los efectos del alcohol o las drogas y le quitó el celular a la mujer después de preguntarle con quién estaba hablando. Ante esa situación, la madre de Romina intervino y también le sacó el teléfono a Pedraza.

Finalmente, los familiares echaron al hombre de la vivienda y llamaron a la Policía . En medio del episodio, Romina le envió un mensaje a Tiziana para pedirle ayuda. “Me manda un mensaje a las 12:25, me pone ‘llamá a la Policía’ ”, recordó la joven en diálogo con Telenoche.

La preocupación de Romina continuó durante el resto de la jornada. Según contó su compañera, la mujer no quería compartir el turno laboral con Pedraza y le pidió que ingresara antes al bar.

“Yo entraba a las 20 y ella me avisa que entrábamos las dos a las 18 porque trabajábamos las dos solas. No quería trabajar con Nicolás por lo que había hecho a la mañana ”, explicó.

Cuando Tiziana se dirigía al establecimiento, volvió a intercambiar mensajes con Romina. Sin embargo, las respuestas le resultaron extrañas . La mujer le dijo que Pedraza había llegado, pero que ya se estaba yendo.

“Ahí me di cuenta de que no era ella la que me estaba escribiendo . Le pongo ‘¿estás bien vos?’ y me pone ‘sí, sí, sí’. Ella no escribe así”, relató.

Poco después, Tiziana llegó al Morrison y encontró a Romina asesinada en el sector de los baños , con múltiples heridas de arma blanca. Pedraza también estaba herido y fue trasladado al Hospital de Urgencias de Córdoba, donde permanece internado.

Fuente: TN