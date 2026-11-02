Sumarán la vacuna hexavalente al calendario oficial: qué porcentaje de cobertura tiene y cómo se aplicará

La palabra no es tan usual en la jerga cotidiana, pero el término para designar la nueva vacuna que se sumará desde 2028 al calendario obligatorio es “hexavalente” (o séxtuple), que significa que “vale para seis”. En este caso, serán seis enfermedades incluyendo la novedad de la poliomielitis , que dejará de administrarse por separado y se fusionará con las tres dosis obligatorias de la vieja pentavalente o quíntuple, protectora de la difteria, la tos convulsa, el tétanos, la Haemofilus influenzae tipo b y la hepatitis B.

En un contexto de caída y desaliento importante de la población para llevar a los chicos a vacunarse (más allá de que unas pocas mejoraron un poco en el último año , subraya el Gobierno), alienta conocer la noticia de la fusión de dos vacunas que de por sí tienen un esquema de administración pesado, que requiere gran compromiso de asistencia.

Hoy ese cumplimiento flaquea. Según datos oficiales del Ministerio de Salud, en 2026, las coberturas de la primera y segunda dosis de la quíntuple fueron del 65% . La tercera dosis no superó el 61% y el refuerzo no llegó al 50%. En cuanto a la vacuna que protege de la poliomielitis (enfermedad letal que puede dejar a bebés y chicos discapacitados de por vida), apenas pasó el 65%. La segunda llegó al 65,5%. La tercera se quedó en 61,3%. En cuanto al refuerzo, su recuento es vergonzoso para un país que tenía buena cobertura de vacunas: 37,9%

Volviendo a la novedad, polio y quíntuple se administran con un esquema parecido: a los 2, 4 y 6 meses, más un refuerzo posterior . Como el anuncio suena adelantado respecto de la fecha de su materialización, Clarín le consultó a la cartera que maneja el ministro de Salud Mario Lugones por qué esperar más de un año y no empezar a dar la flamante dosis en 2027. Desde Salud aclararon la razón: "Las dosis del año que viene ya están licitadas y adjudicadas. Incluso, muchas del primer trimestre de 2027 se empiezan a entregar este mes” .

Desde la cartera que maneja Lugones explicaron a Clarín que los chicos “que arrancaron con pentavalente y polio por separado, deberán seguir con ese esquema” hasta terminarlo. En cambio, “los nacidos en 2028, arrancarán ya con la hexavalente”.

La nueva séxtuple respetará casi el mismo esquema de las vacunas que incluye, pero con una modificación en el cronograma y otra en la formulación : la primera dosis será a los dos meses de vida; la segunda, a los 4; la tercera, a los 6, y se dará un refuerzo entre los 12 y 18 meses, agregado que la vacuna contra la polio no tenía previsto de ese modo, pero que reemplazará el refuerzo que actualmente se estaba aplicando a los 5 años , con el conjunto de vacunas del ingreso a la primaria.

La novedad fue establecida por el Ministerio de Salud de la Nación mediante la resolución 1567/2026 . La dosis con la nueva formulación se menciona “vacuna hexavalente acelular”, y según explicó el Ministerio de Salud en un comunicado, todo apunta a "favorecer la adherencia y el cumplimiento oportuno de los esquemas, contribuir a mejorar las coberturas y disminuir las oportunidades perdidas de vacunación".

Hay que decir que la hexavalente no es completamente nueva en el sistema público argentino, ya que se viene usando para un grupo específico de bebés prematuros, que son los que nacieron antes de las 37 semanas de gestación y pesaron menos de 1.500 gramos. En esos casos, su utilización responde a la necesidad de reducir la posibilidad de efectos adversos asociados a la aplicación de la pentavalente , transmitieron desde el Ministerio de Salud.

Y acá viene el otro punto importante, además del ajuste en el esquema de refuerzo. Y es que las formulaciones vieja y nueva se diferencian en el componente que tiene la droga contra la tos convulsa.

Mientras que la pentavalente utiliza una formulación de células enteras, la hexavalente incorporada ahora al calendario es acelular. De acuerdo con la cartera sanitaria, esta última "presenta, en general, menos reacciones adversas que las vacunas que utilizan el componente de células enteras".

El cambio, de todos modos, no será inmediato ni alcanzará a todos los chicos. La resolución establece que la nueva estrategia se aplicará exclusivamente a los nacidos desde el 1° de enero de 2028, pero los que hayan nacido hasta el 31 de diciembre tendrán que seguir con el esquema actual, usando las vacunas pentavalente y la llamada “IPV” (expresión técnica que alude a la vacuna contra la polio), según las edades e intervalos correspondientes.

Salud anticipó que elaborará los lineamientos técnicos para implementar la modificación, incluidos los criterios que deberán seguirse cuando haya esquemas incompletos, aplicaciones previas de distintas formulaciones o situaciones que requieran indicaciones especiales.

La incorporación de la hexavalente fue recomendada por la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), el organismo asesor que evaluó la evidencia científica disponible, las recomendaciones internacionales y la experiencia de otros países. También se analizaron las coberturas de vacunación y los registros de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización correspondientes a 2025.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín