Su expareja violó la perimetral y la atacó a puñaladas en la puerta de la comisaría

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Una mujer de 31 años fue atacada a puñaladas por su expareja, de 38, luego de presentarse en una comisaría para denunciar que el hombre había incumplido una restricción de acercamiento dictada por la Justicia. La víctima fue trasladada a un hospital y se encuentra fuera de peligro.

El sospechoso fue detenido a pocas cuadras del lugar y quedó imputado por tentativa de femicidio y desobediencia a la autoridad.

Cómo fue el ataque

De acuerdo con la información difundida por la Departamental Río Segundo, el conflicto había comenzado el viernes 20 de noviembre, cuando la víctima decidió separarse del hombre después de denunciar una situación de violencia familiar.

Ante este escenario, se mudó junto a sus hijos a una vivienda alquilada. A partir de la denuncia, la Justicia dispuso una prohibición de acercamiento y contacto, que fue notificada al acusado durante la tarde del sábado.

Sin embargo, menos de 24 horas después, el hombre volvió a acercarse a su expareja, incumpliendo la medida judicial. Por este motivo, la mujer decidió presentarse nuevamente en la comisaría para ampliar su denuncia.

Después de realizar el trámite, la víctima se retiró del edificio policial a bordo de una moto. En ese momento, fue interceptada por el agresor, quien circulaba en otro vehículo de mayor cilindrada.

Al advertir su presencia, intentó regresar a la dependencia para buscar protección, pero el hombre comenzó a perseguirla y consiguió alcanzarla en el sector externo del establecimiento.

Una vez allí, la atacó con un arma blanca y le provocó varias heridas cortopunzantes. Los gritos de auxilio alertaron a vecinos de la zona, quienes se acercaron para asistirla.

Ante la intervención de otras personas, el atacante escapó corriendo, mientras que los testigos solicitaron asistencia para la mujer.

Detuvieron al agresor: cómo sigue la investigación

Tras lo ocurrido, la Policía de Córdoba desplegó un operativo cerrojo que permitió localizar y detener al sospechoso a pocas cuadras de la comisaría.

Por disposición de la Fiscalía de Instrucción interviniente, el hombre quedó imputado por desobediencia a la autoridad y femicidio en grado de tentativa.

Posteriormente, la Justicia ordenó su traslado al Establecimiento Penitenciario Nº 9 de Córdoba, donde permanece alojado mientras avanza la investigación.

Además, se solicitó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la secuencia del ataque y reunir elementos que permitan esclarecer las circunstancias del hecho.

Mientras tanto, un servicio de emergencias asistió a la víctima y dispuso su traslado al hospital local. Allí, los profesionales constataron que las lesiones no comprometían su vida.