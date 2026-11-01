Sebastián La Rosa, experto en longevidad: “Cuando nos falta magnesio, envejecemos a mayor velocidad”

El paso de los años produce cambios en el cuerpo , aunque existen hábitos que pueden ayudar a mantener una buena calidad de vida. La alimentación, la actividad física, el descanso y los vínculos sociales son algunos de los factores que influyen en la longevidad , aunque existe un mineral esencial para el funcionamiento del cuerpo: el magnesio .

El médico argentino Sebastián La Rosa , especialista en el tema, explicó por qué este nutriente podría tener un papel importante en el envejecimiento saludable.

Según detalló, su función no se limita al cuidado de los músculos o a mejorar el descanso, sino que también interviene en mecanismos relacionados con la inflamación y la salud cardiovascular .

“¿El magnesio puede desacelerar nuestro envejecimiento? Sí, actúa sobre varios mecanismos que explican el deterioro que se produce con la edad, los mismos que afectan a humanos y animales ", sostuvo el especialista.

El magnesio es el cuarto mineral más abundante en el cuerpo humano y participa en más de 300 reacciones bioquímicas . Es fundamental para la producción de energía, el funcionamiento del sistema nervioso y muscular, y el mantenimiento de los huesos.

Uno de los aspectos que destacó La Rosa es la relación entre el magnesio y la inflamación crónica , un proceso que puede favorecer el deterioro progresivo del organismo.

El especialista explicó que existe un fenómeno conocido como inflammaging , un término que combina las palabras inflamación y envejecimiento. Se utiliza para describir el aumento de la inflamación crónica de bajo grado que puede producirse a medida que pasan los años .

“La relación entre la inflamación y el envejecimiento acelerado es tanta, que hoy podemos usar marcadores en sangre correlacionados con la inflamación para medir tu edad biológica y entender cuán rápido tu cuerpo está envejeciendo comparado con tu edad real”, señaló.

En ese sentido, el médico advirtió que una deficiencia de magnesio podría favorecer un ambiente inflamatorio en el organismo .

De acuerdo con La Rosa, cuando los niveles de este mineral son insuficientes pueden aumentar determinadas sustancias vinculadas con las respuestas inflamatorias del cuerpo, como la interleuquina 1 y el TNF alfa .

Estas moléculas participan en los procesos de inflamación y, cuando su actividad se mantiene elevada, pueden contribuir al deterioro de distintos tejidos y aumentar el riesgo de enfermedades crónicas.

El especialista también señaló otro posible efecto de la deficiencia de este mineral: el aumento de la agregación plaquetaria , es decir, la tendencia de las plaquetas a unirse entre sí.

Fuente: TN