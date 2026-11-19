Se sintió mal, chocó y la policía creyó que estaba borracho: Murió de un infarto en la comisaría

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Un odontólogo de 60 años murió en una celda de la Central de Policía de São José, en Santa Catarina, luego de ser detenido por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol y provocar un accidente de tránsito. Su familia sostiene que, en realidad, sufrió un infarto y que no recibió asistencia médica.

Qué ocurrió

Cezar Maurício Ferreira fue detenido el viernes por la noche, luego de protagonizar un accidente de tránsito. El odontólogo fue arrestado por presunta conducción bajo los efectos del alcohol, tras chocar contra la parte trasera de otro vehículo. No hubo personas directamente heridas en el accidente.

La Policía Militar intervino y el odontólogo fue trasladado a la Central de Policía de la ciudad. Permaneció detenido y, el sábado por la mañana, fue encontrado sin vida dentro de la celda.

Según la Policía, el hombre no pudo realizar el test de alcoholemia. Posteriormente, se llevó adelante el procedimiento de constatación de embriaguez.

La familia sostiene que las policías Militar y Civil cometieron una serie de errores que derivaron en la muerte del odontólogo. En declaraciones a UOL, el abogado que representa a los familiares de Cezar, Wilson Knoner Campos, afirmó que, en realidad, el hombre sufrió un infarto mientras conducía y que, a diferencia de lo que sostiene la Policía, no estaba alcoholizado.

En el informe policial, los agentes registraron que Cezar presentaba «signos evidentes» de embriaguez porque no podía comunicarse, no respondía a las indicaciones y parecía estar «desconectado» de la realidad.

La defensa sostiene que Cezar no recibió ningún tipo de asistencia médica. El abogado afirmó que las pruebas reunidas muestran graves errores que derivaron en una detención ilegal y en el desenlace fatal.

También señaló que el odontólogo tenía presión arterial alta y necesitaba atención médica. Según la defensa, los policías interpretaron los evidentes signos de un ataque cardíaco como síntomas de embriaguez.

El abogado sostuvo que la situación podría haberse evitado