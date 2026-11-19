La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel , volvió a diferenciarse del gobierno de Javier Milei tras hacerse eco del cierre de una planta de La Campagnola en Mar del Plata. “ Sin industria no hay trabajo ”, afirmó mediante una publicación en X.

“Sin industria no hay trabajo, sin trabajo no hay familia. Sin familia no hay Nación Argentina. Porque la soberanía se construye y asegura con políticas que nunca pierdan el eje fundamental de la familia, el trabajo y la producción”, expresó Villarruel, quien acompañó su posteo con un artículo, que menciona la noticia del cese de actividades anunciado por Arcor, dueña de La Campagnola , de su sede en Mar del Plata.

La medida tomada por la empresa afectará a 75 empleados y se decidió tras meses de paralización en la producción de conservas de atún y caballa, su principal actividad.

En un comunicado, Arcor indicó que debió empezar a importar el atún desde el exterior debido a que dejó de pescarse en el país.

“En la actualidad, el modelo mundial ha migrado hacia el abastecimiento del producto terminado envasado en origen. La combinación de un cambio estructural en el modelo global y la falta de materia prima local deja a la planta de La Campagnola ubicada en Mar del Plata en un esquema productivo insostenible”, explicó la empresa.

Ante la noticia, Villarruel se expresó con una nueva crítica al Gobierno. Solo meses atrás, a mediados de agosto, ya había defendido la industria y se había mostrado preocupada por las personas que no podían llegar a fin de mes.

“[Estoy] sumamente preocupada por los argentinos que hoy no tienen trabajo o que no pueden llegar a fin de mes ”, lanzó la vicepresidenta durante la Expo Venado 2026 el pasado 17 de agosto.

Además, aseguró que la clase política debía “ empezar a pensar en esos temas , casi con exclusión de todo el resto”.

En aquella oportunidad, también deslizó una crítica por las retenciones que aún el Gobierno sostiene para el campo y la industria.

“Nuestro campo y nuestra industria deben ser sin retenciones a las exportaciones. Ustedes son el motor de la economía del país. Potenciarlos bajo una mirada integral de los sistemas productivos es lo que debemos lograr , con una política de fuerte apoyo a la industria argentina”, subrayó.

Este miércoles, Milei aseguró en una entrevista con A24 que aún no cuenta con los recursos para la eliminación completa de las retenciones.

“No las hicimos cero. Todavía no podemos . No tengo los recursos; si los tuviera ya lo hubiera hecho”, indicó, aunque defendió que gracias a la baja que impulsó en las restricciones fiscales el campo logró expandir su actividad económica.

Fuente: La Nación