Se quedó sin pelo, cejas ni pestañas a los 16 años y decidió contar su historia: “Nunca había visto a una chica como yo”

Mientras se hacía una trenza frente al espejo, Jazmín Poggi comenzó a ver cómo los mechones de pelo se le caían entrelazados entre los dedos. Confundida, se palpó la cabeza hasta encontrar pequeños parches sin pelo en el cuero cabelludo .

Tenía 16 años y “el pelo largo, rubio” cuando le diagnosticaron alopecia. En ese momento, pensó que su carrera como actriz se había acabado .

Sin embargo, ocurrió todo lo contrario: comenzó a llamar la atención no solo por su talento, sino también por su toque de excentricidad. Participó en distintas campañas publicitarias como modelo e, incluso, apareció en el video musical del tema Lo mejor , de Conociendo Rusia .

Su logro más reciente fue una aparición en el episodio 5 de la miniserie Moria , de Netflix . Además, se formó de manera autodidacta como asistente de dirección y, sin esperarlo, se convirtió en una referente en las redes sociales para las mujeres que viven con la misma condición.

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Después del diagnóstico inicial, siguió un tratamiento, pero la enfermedad continuó avanzando y a los 18 años quedó completamente calva. “Me levantaba y veía mechones y mechones de pelo. Fue shockeante y me decía: ‘¿Cómo hago para que se me deje de caer?’” , recordó.

La solución temporal fueron los pañuelos para cubrirse la coronilla . “Fue un proceso muy difícil, tuve que reconstruir mi seguridad”, remarcó.

La alopecia siguió avanzando hasta que también perdió las cejas y las pestañas . Para ella, ese fue “otro golpe duro”. Ya no podía ocultarlo. “Es como que literalmente dejás de tener algo en la cara. Y toda la cara te cambia ”, explicó. A eso se sumó el tratamiento, que le provocaba retención de líquidos: “No me podía reconocer para nada”, recordó.

Su primer pensamiento al perder el pelo fue que su carrera había terminado mucho antes de comenzar. “Dije: ‘Ya está, no voy a tener más trabajo como actriz’”. Pero las mejores oportunidades llegaron después: “Al tener un perfil raro, un perfil distinto, me empezaron a llamar más por eso. Empecé a tener más trabajo del que había tenido teniendo pelo ”.

Una de esas convocatorias fue para la serie Moria , su primera ficción paga para una plataforma importante. “Fue un ratito nada más, pero fue una puerta” , celebró.

Hace entre dos y tres años que Jazmín crea contenido sobre su vida con alopecia . Cuando buscó referencias en TikTok e Instagram, solo encontró mujeres de Estados Unidos y una de España. “Siempre había hombres pelados, pero nunca había una chica a la que le pase lo mismo. Tenía que hacer mi propia experiencia desde cero ”, reconoció.

Al no encontrar a alguien en quien reflejarse, decidió contar lo que le pasaba. En ese proceso, también pudo redescubrirse. Empezó a hablar sobre la elección de pelucas, el maquillaje, las cejas semipermanentes y todo tipo de temas que interesan a otras chicas que atraviesan la misma situación.

Hoy recibe mensajes de muchas mujeres que viven con alopecia. Sin embargo, hubo uno que recuerda textualmente por el impacto que tuvo en ella: “Nunca había visto a una chica a la que le pase lo mismo que a mí” .

Ese mensaje le dio un nuevo significado a su experiencia y una misión. “Intento que cuando le pase a alguien se pueda encontrar con información y sepa que no está sola o solo, y que se puede vivir, disfrutar e ir aprendiendo a mirarse con la enfermedad” , dijo.

Su ritmo de publicaciones no es constante y prefiere que sea así. “Hablo cuando tengo algo que decir”, aclaró, porque hacer contenido “por hacer” le parece “en vano”.

Además, forma parte de un grupo de WhatsApp con personas con alopecia de todo el país, creado por una chica que conoció durante el proceso. El espacio no solo sirve para hacer preguntas, sino también como grupo de contención .

Más allá de todas esas herramientas, Jazmín, quien se define como “muy católica”, aseguró que la fe fue su sostén en los momentos en que no entendía cómo aceptar la alopecia. “Sin la fe no sé si lo hubiese podido superar. Cuando lloraba, iba a llorar a la iglesia” , recordó.

En medio de su desesperación, un sacerdote amigo le ofreció un sacramento para darle “fortaleza en el alma y poder sobrellevarlo”. A partir de ese momento, aseguró, volvió a mostrarse y pudo contar lo que le pasaba .

Jazmín destacó que su enfermedad podría ser reversible gracias a los avances de la Medicina y que actualmente se está haciendo estudios para evaluar esa posibilidad. Sin embargo, recuperar el pelo implicaría un nuevo cambio drástico después de vivir ocho años con esta condición. “Sigo en duda, porque ya es parte de mi identidad ”, reconoció.

Con la alopecia, aseguró, hoy vive en paz: “Hoy en día soy yo así. Y es algo que me gusta también”. Incluso hace humor con el tema en su día a día.

Al recordar lo que vivió, concluyó: “Todas las cosas que pude ser y que aprendí, y que me siguen formando como persona, son porque a los 18 años me cayó el pelo” .

Fuente: TN