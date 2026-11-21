Leandro Hipólito Pezz , un farmacéutico de 62 años de la provincia de Santa Fe, quedó detenido después de matar a balazos en plena vía pública a un vecino que se negó a bajar el volumen de la música. Un testigo grabó toda la secuencia con su celular.

Según informaron medios de esa provincia, el crimen ocurrió el viernes a la madrugada en la localidad de Villa Guillermina, en el norte santafesino , a 40 kilómetros del límite con la provincia de Chaco.

Rosario 3 reconstruyó, a partir de un audio de WhatsApp de un conocido de la víctima, que el conflicto se desencadenó durante una noche con alto consumo de alcohol y parlantes a “todo volumen”. La víctima fue identificada como Elbio Geiser , quien trabajaba de carnicero.

En un primer momento, Leandro, hijo del farmacéutico, se acercó al lugar para pedirle a Geiser que bajara el sonido de la música. Le dijo: “Hacé bajar tu música, que no se puede dormir”.

Geiser hizo caso omiso y le respondió: “¿Qué problema tenés vos? Vos te levantás a las 11, a las 12. Encima vos vendés droga y nadie te dice nada”. La situación escaló rápidamente. Después de ese cruce intervino el padre del joven y se desató la tragedia.

Pezz padre se subió a su camioneta —el testigo creyó que iba a la comisaría— y regresó al lugar armado con una escopeta y un arma corta en la cintura.

De acuerdo con las imágenes, Pezz le disparó a Geiser en el estómago a unos tres metros de distancia. Ya herido, el carnicero intentó refugiarse en una camioneta y logró entrar, pero el atacante volvió a dispararle tres veces más y lo mató en el acto.

Más tarde, un hombre se presentó en la Comisaría de Villa Guillermina para avisar que había una persona baleada cerca del cruce de las calles San Martín y Rosario. Al llegar al lugar, los policías encontraron el cuerpo de Geiser tendido sobre el asfalto, con sangre alrededor, y vainas servidas de un arma de fuego corta que después confirmaron correspondían al arma del agresor.

Los Bomberos Zapadores de Vera trasladaron el cuerpo de Geiser a la morgue judicial de Reconquista para realizar la autopsia, según informó Sabemos Más , otro medio local.

Por el homicidio, los agentes detuvieron en un primer momento tanto a Pezz padre como a su hijo, aunque la Justicia dispuso que solo el farmacéutico permanezca preso.

Durante un allanamiento en la vivienda vinculada con los sospechosos, la policía secuestró un arsenal en la casa del acusado: una escopeta, un rifle tipo carabina y varias pistolas .

Fuente: Infobae