En medio de la quiebra de SanCor, tres empresas lácteas presentaron ante la Justicia propuestas para producir en distintas plantas de la cooperativa mientras avanza la venta de sus activos. Se trata de Milkaut [del grupo francés Savencia Fromage & Dairy], Punta del Agua y Failar, que plantearon la posibilidad de utilizar instalaciones ubicadas en Santa Fe y Córdoba mediante contratos a fasón.

Entre las propuestas, Punta del Agua prevé procesar unos 420.000 litros de leche por semana, Milkaut podría aportar hasta 200 toneladas mensuales de queso semiduro y Failar contempla destinar alrededor de 100.000 litros de crema por mes. Los acuerdos permitirían mantener la actividad industrial y generar ingresos para SanCor, aunque todavía deben concretarse.

Las tres compañías realizaron una presentación conjunta ante el Juzgado Civil y Comercial de la 4ª Nominación de Rafaela, Santa Fe, donde se tramita la quiebra de la cooperativa. El escrito responde a una resolución judicial del 6 de noviembre pasado, que estableció las condiciones para mantener las plantas en funcionamiento mientras continúa el proceso de venta. Aunque presentaron el pedido en conjunto, las empresas aclararon que cada una hizo su propia propuesta y que no existe una asociación comercial entre ellas.

En el documento, las firmas expresaron su intención de “mantener el nivel de actividad y aptitud operativa de las plantas, generar ingresos operativos para la masa sin requerir inversión de capital propio de la fallida”. El esquema permitiría que las instalaciones continúen operativas con materia prima aportada por las compañías interesadas, mientras SanCor presta el servicio de elaboración.

Punta del Agua propuso utilizar las plantas de SanCor para elaborar queso barra y leche en polvo entera. Según detalló, prevé destinar 210.000 litros de leche por semana a la planta de Balnearia, en Córdoba, para producir queso barra, y otros 210.000 litros a Sunchales, en Santa Fe, o Devoto, en Córdoba, para fabricar leche en polvo. En total, la propuesta contempla el procesamiento de 420.000 litros semanales, aunque se trata de cantidades estimadas.

La compañía también manifestó interés en incorporar la planta de La Carlota, en Córdoba, siempre que se compruebe que está en condiciones de operar. En su presentación aclaró que esto se encuentra “sujeto a la verificación de la viabilidad técnica, económica y operativa de su puesta en funcionamiento”. Los productos se comercializarían con marcas propias de Punta del Agua, sin utilizar las de SanCor.

Respecto de las condiciones económicas, la empresa ofreció pagarle a SanCor el equivalente al valor de 1,45 litros de leche por cada kilogramo de queso barra elaborado. Para la leche en polvo, propuso una tarifa de US$580 por tonelada producida. Los pagos se realizarían en pesos, mediante depósitos en una cuenta judicial, dentro de los 20 días posteriores a la recepción de cada factura.

Por su parte, Failar, la empresa de La Tarantela, presentó una propuesta para ampliar la producción que ya realiza con SanCor. El planteo contempla utilizar la planta de Devoto, en Córdoba, para elaborar manteca, queso crema y crema de leche. Para esa actividad, prevé aportar aproximadamente 100.000 litros de crema por mes, aunque aclaró que el volumen podría variar según las condiciones comerciales y de producción.

Además, la compañía propuso incorporar la planta de San Guillermo, en Santa Fe, para producir queso cremoso, port salut y mozzarella. Esa posibilidad dependerá de las condiciones de funcionamiento del establecimiento y de que las partes acuerden los precios y volúmenes. En el escrito, Failar señaló que su propuesta apunta a “dar continuidad y procurar ampliar la relación comercial que actualmente mantiene con SanCor”. También aclaró que los contratos vigentes con la cooperativa no se modificarían.

A diferencia de Punta del Agua, Failar propuso pagar parte del servicio con los mismos productos elaborados. En el caso de la crema y el queso crema, SanCor conservaría el 10% de la producción. Para la manteca, recibiría el remanente después de entregar a Failar 0,95 kilos por cada kilogramo de materia grasa aportada por la empresa.

La tercera empresa es Milkaut, que presentó una propuesta para utilizar la planta de Gálvez, en Santa Fe, donde prevé elaborar queso en hebras, feteado, trozado y quesos procesados bajo las marcas Milkaut o Ilolay. Según detalló, podría aportar hasta 200 toneladas mensuales de queso semiduro para su procesamiento. Como pago por el servicio, ofreció a SanCor el equivalente en pesos al valor de un litro de leche por cada kilogramo de producto elaborado y entregado.

Las tres propuestas contemplan contratos por seis meses, con la posibilidad de finalizarlos antes si las plantas son adjudicadas durante ese período. Ninguna de las empresas exige utilizar las marcas de SanCor para concretar los acuerdos. Las compañías aclararon que no asumirían las deudas laborales de SanCor.

La presentación se produce siete meses después de que la Justicia decretara la quiebra de SanCor, en abril pasado, luego de que la cooperativa reconociera que no podía afrontar sus deudas. Desde entonces, se inició un proceso para vender seis plantas industriales y las marcas de la compañía, con una oferta base que inicialmente se fijó en US$52,1 millones. La venta atravesó distintas presentaciones judiciales y cambios en sus condiciones. En septiembre, la Cámara de Apelaciones permitió que continuara el procedimiento, aunque ordenó modificar algunos aspectos de la licitación.

Fuente: La Nación