Salió a comprar carne y murió aplastado por el derrumbe de un balcón en Florencio Varela

Un hombre de 57 años murió aplastado por el derrumbe de un balcón cuando caminaba por la vereda de Pedro Morán 65, en el barrio La Sirena de Florencio Varela .

El hecho ocurrió este jueves cerca de las 19, cuando la estructura de hormigón del primer piso de un salón de eventos comerciales cedió de golpe y cayó sobre la víctima.

La violencia del impacto no le dio ninguna posibilidad de escapar. Murió en el lugar .

La tragedia generó conmoción entre los vecinos del barrio, que se acercaron apenas escucharon lo ocurrido. Entre ellos estaba Angélica, quien describió la impactante escena que encontraron después del desplome.

“El hombre estaba aplastado con material” , contó en diálogo con los medios la mujer, al recordar los primeros momentos posteriores al derrumbe.

Además, expresó sus sospechas sobre las condiciones en las que se encontraba la construcción. Según su observación, el balcón “no tenía vigas, las varillas de hierro” , una descripción que podría resultar relevante para la investigación sobre las causas del colapso.

Uno de los momentos más desgarradores se produjo cuando llegó al lugar la nieta de Álvarez, que vive frente al inmueble. La joven fue una de las primeras familiares en encontrarse con la escena y comenzó a gritar desesperadamente al reconocer a su abuelo.

El inmueble donde ocurrió el derrumbe tiene dos usos : en la planta baja funciona el comercio de fiestas familiares conocido como “El Salón de Juan”, mientras que en el primer piso hay una vivienda particular.

Tras recibir el alerta, efectivos de la Comisaría 2.ª de Florencio Varela llegaron al lugar, constataron la muerte del hombre y dispusieron el acordonamiento preventivo del sector.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 08 de Florencio Varela, que la caratuló provisoriamente como homicidio culposo .

La fiscalía ordenó peritajes técnicos para establecer por qué cedió el balcón, determinar las condiciones estructurales del edificio y evaluar si existieron fallas de mantenimiento o algún tipo de responsabilidad vinculada con el desprendimiento.

Una vez finalizadas las tareas periciales, una cuadrilla de obreros municipales comenzó con la remoción de los escombros y el retiro del material mediante un camión.

Fuente: TN