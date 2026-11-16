Revolucionaron un antiguo modelo forestal de 1000 hectáreas y el cambio en el negocio fue impactante

La Escondida es un campo de 10.000 hectáreas en Goya, Corrientes, perteneciente a la familia Lacroze, de las cuales 1000 hectáreas se dedican a forestación. Hasta 2021, la superficie forestada desarrollaba un modelo productivo que se había puesto en práctica en 1990, con mucha densidad de plantas y pocas inversiones en poda y raleo, que generaba volumen, pero madera de escasa calidad y bajo precio para ser vendida a las pasteras.

En 2021, se diagnosticó que el modelo productivo vigente había perdido competitividad frente a nuevas condiciones de mercado. A partir de ese diagnóstico, se planteó una transformación del negocio forestal, orientada a producir madera de mayor valor comercial y mejorar la rentabilidad de la inversión. El Directorio de la empresa contrató al consultor Tomás Dodds, quien hizo un diagnóstico de la situación y planteó nuevos objetivos y formas de trabajo. Ese plan se presentó a los responsables con la idea de buscar un modelo productivo distinto al vigente, de mayor productividad y rentabilidad.

La propuesta incluía, además, la planificación del trabajo, la formación del equipo de campo y la designación de proveedores y destinos del nuevo producto. El plan fue aprobado y buscó que produjera madera de mayor calidad, destinada a otros usos, como la obra pública y privada, la construcción de decks, quinchos, etc.

El modelo anterior tenía una densidad de 1300 plantas por hectárea y recibía escasos cuidados luego de la implantación, con lo cual desarrollaba árboles con poco diámetro y mala forma. Se cambió a un modelo con una densidad de 650 plantas por hectárea, con labores para que cada árbol creciera rápidamente de manera recta en altura.

“El primer paso fue incorporar plantines clonales, que permiten obtener árboles de rápido crecimiento y mayor uniformidad. Se plantaron entre los tocones de las forestaciones anteriores, muchas de ellas implantadas en la década del 90, que ya habían sido cosechadas dos veces y manejadas mediante rebrotes”, recuerda Dodds.

Una vez lograda la población objetivo se realizaron podas y raleos. La primera poda se hizo al año y medio y se eliminaron las ramas hasta los 2,50 metros. La segunda se realizó a los tres años hasta los 4,50 metros, de manera que el tronco no desarrolle nudos. Con estas dos labores se buscó asegurar la calidad de la madera y un alto ritmo de crecimiento, con buen diámetro del tronco, que es lo que paga finalmente el aserradero.

La otra labor fue el raleo, por el cual se eliminan algunas plantas en el primer año, básicamente las que crecen torcidas o están volteadas, para evitar que compitan con las adyacentes. Así “la población inicial, que era de 650 plantas por hectárea, se redujo a 600”, rememora Dodds.

Al cuarto año se hizo otro raleo para alcanzar 450 plantas por hectárea a la cosecha, para que crezcan en altura, tengan el mayor diámetro posible y lleguen al corte a los 8 o 10 años como objetivo. Este raleo también optimiza la competencia entre individuos, al favorecer el desarrollo de aquellos de máxima calidad, que quedarán para el turno de corte final.

Las podas se hacen de manera manual con un serrucho con una prolongación, aunque también hay serruchos eléctricos, y los raleos se realizan con motosierra. Durante el desarrollo de la forestación se pueden utilizar drones para mapeo, control de hormigas y para realizar pulverizaciones.

Llegado el momento del corte, la cosecha puede ser totalmente mecanizada o semimecanizada. En el primer caso se utiliza una máquina semejante a una vial que tiene un cabezal forestal que abraza el árbol y lo corta; luego lo levanta y lo sigue cortando según la demanda del mercado. A su lado tiene una grúa que levanta la madera cortada y la carga para sacarla del lote. Estos equipos cuestan 600.000 dólares y se manejan con solo dos operarios.

La cosecha semimecanizada consta de una máquina cargadora y motosierristas que trabajan a pie y cortan el árbol. Con esta alternativa se puede cosechar media hectárea forestada por día. Con la anterior, el doble.

“El nuevo modelo productivo apunta a obtener madera de mayor calidad, con un turno de corte de 8 a 10 años, frente a los 15 años del modelo anterior. Además, permite acceder a mercados que pagan mejores precios, mientras que la madera de calidad inferior tiene un valor comercial cercano a la mitad”, distingue Tomás.

Algunos años atrás, la madera se llevaba hasta los aserraderos de Federación o Concordia. Más recientemente, el impacto del flete no permitió pensar en destinos tan alejados y hoy la producción se orienta hacia Colonia Santa Rosa y Mercedes, en el centro de Corrientes, más cerca de La Escondida, donde hay muchos aserraderos.

En los aserraderos también se da la misma situación de recesión de demanda. “Hoy, con un mercado de la madera tan complicado, trabajar sobre los costos es fundamental. Los aserraderos que tienen o incorporen tecnología para hacer más eficientes sus procesos, aprovechar mejor la materia prima y darle valor a los subproductos van a estar mejor posicionados para atravesar este momento difícil. En definitiva, se trata de administrar eficientemente los costos de producción, que es lo mismo que buscamos hacer tranqueras adentro en La Escondida ”, diferencia Dodds.

El sistema productivo de alta productividad permite defenderse mejor en los momentos actuales, con un mercado deprimido por muy poca obra pública y privada, al tener ingresos antes que el modelo anterior. Además, en La Escondida –empresa que forma parte del Grupo Forestal de AZ-Group, que procura el intercambio técnico y de mercados entre sus miembros- trabajan la forestación con equipo propio, lo que resulta en menores costos que cuando las labores deben realizarse con contratistas.

Hay que considerar, por ejemplo, que “la implantación de una hectárea de eucaliptus exige 1000 dólares cuando se trabaja con contratistas y supone preparar el terreno, implantar los plantines y controlar las hormigas y malezas; ese costo se puede reducir a 600 dólares por hectárea cuando se opera por administración”, diferencia el consultor.

Otra ventaja del modelo de baja densidad y alta calidad es que, con las podas hasta cuatro metros y medio, corre menos riesgos de sufrir incendios o, en el caso de que se produzcan, permiten transitar con equipos que puedan realizar contrafuegos.

Otro aspecto importante del negocio forestal es el aprovechamiento de los subproductos de la cosecha. En La Escondida, la parte superior de los árboles, que por su menor diámetro no tiene destino comercial en los aserraderos, se vende como biomasa a una planta de generación de energía. Allí se transforma en chips de madera que se utilizan como combustible en calderas para generar energía eléctrica que luego se incorpora a la red. De esta manera, se logra aprovechar una mayor proporción de cada árbol cosechado generando ingresos adicionales y mejorando la rentabilidad del negocio forestal.

“La tasa interna de retorno de la forestación, según el valor de la tierra en Goya, puede estimarse en 8 o 9% anual en dólares como promedio de los últimos años, antes de la crisis actual, pero también hubo momentos de 15% en dólares”, refiere Dodds.

“Corrientes tiene condiciones naturales privilegiadas para la forestación, con tasas de crecimiento muy altas. Lo que se ve en La Escondida es que la forestación y la ganadería no tienen por qué competir por la tierra, sino complementarse. Combinar ambas actividades permite diversificar el negocio: en algunos momentos una genera mejores resultados y en otros, la otra. Eso ayuda a equilibrar la rentabilidad del campo a lo largo del tiempo”, agrega.

En este momento, La Escondida está tendiendo a un esquema silvopastoril, donde los altos precios ganaderos permiten pasar el mal momento de la forestación, que aporta sombra para los rodeos aumentando el bienestar animal.

En síntesis: el caso de la Escondida muestra que el negocio forestal va mucho más allá de plantar árboles y esperar que crezcan. Requiere planificación, inversión, tecnología y una gestión eficiente de los recursos, con un objetivo claro: producir la madera que demanda el mercado, al menor costo posible y buscando la mayor rentabilidad de la inversión. Los resultados económicos -y ambientales- de los dos modelos son muy distintos.

Fuente: La Nación