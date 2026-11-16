Este es el destino turístico que recomiendan no visitar bajo ningún punto de vista y el motivo por el que está “prohibido”

El turismo global atraviesa una etapa crítica donde los destinos de moda sufren una sobrecarga de visitantes que altera su ritmo cotidiano.

Ante esta problemática, la guía internacional Fodor’s Travel publicó una lista con ocho lugares que desaconseja visitar en 2027 debido al exceso de viajeros. En el ranking, en el primer puesto está ubicada la Riviera albanesa .

La iniciativa busca promover un turismo responsable, ya que el flujo desmedido afecta los ecosistemas y la calidad de vida de los residentes locales.

La Riviera albanesa, situada en Albania, aparece como uno de los puntos principales en este informe. Sus paisajes, comparables con Maldivas o Grecia, atrajeron a un público masivo que arribó a estas latitudes por los módicos precios.

Según los datos de Fodor’s, el país registró 12,47 millones de visitantes en 2025 y un incremento del 5,3% en los primeros ocho meses de 2026 .

Este auge, inédito desde la salida de la dictadura en 1991 , genera una presión insostenible. Localidades como Ksamil y Dhërmi expanden su oferta hotelera para responder a la demanda de verano, lo que deja instalaciones vacías durante el invierno.

El problema central radica en la carencia de infraestructura para gestionar desechos y aguas residuales . Este desequilibrio provoca un ecosistema al límite y encarece el mercado inmobiliario para los lugareños, quienes enfrentan dificultades para acceder a una vivienda propia en sus propias ciudades.

La Costa Amalfitana, en el sur de Italia , lleva años lidiando con un número de turistas que desbordó su población residente. En 2023, Positano (una de las localidades más visitadas) recibió 132.551 visitantes frente a los 3729 habitantes fijos que tiene.

La afluencia masiva de turistas en verano también provoca la saturación del transporte público , con largas filas para los colectivos y falta de tickets en los ferris.

En Bali, Indonesia , la problemática principal tiene que ver con la recolección de la basura . Debido al aumento de turistas que registró la isla en los últimos 10 años, los lugareños ya no tienen un espacio físico para poder depositar los residuos y tuvieron que acudir a la quema diaria de basura para resolver la situación .

En 2025, Bali recibió la cifra récord de 6.948.754 de visitantes extranjeros , casi un 10 % más que el año anterior. Esto representa más llegadas internacionales que la cantidad de residentes que tiene Bali, alrededor de 4,4 millones.

La isla mediterránea situada entre Francia y Cerdeña se encuentra sumida en un conflicto por la independencia del país gobernado por Emmanuel Macron.

Los separatistas cuestionan la afluencia masiva de turistas y las residencias que son utilizadas de forma vacacional tanto por locales como por viajeros que las alquilan.

El accionar de los separatistas no queda únicamente en palabras. En octubre de 2023, bombardearon 34 propiedades , en su mayoría casas de vacaciones desocupadas y algunas de las cuales todavía estaban en construcción, por lo que nadie resultó herido.

La capital de Escocia se ve afectada principalmente por la concentración de visitantes en el casco antiguo , los alquileres vacacionales de corto plazo y la presión sobre la infraestructura pública.

Los residentes, además, denuncian que los locales tradicionales como supermercados y peluquerías cerraron en el último tiempo para dar paso a la apertura de tiendas destinadas especialmente a los turistas.

La ciudad histórica que forma parte de la conocida “Ruta Dorada” de Japón —que conecta Tokio, Kyoto y Osaka—, atrae a un número récord de turistas.

En 2025, la ciudad registró 62,79 millones de visitas turísticas, superando los 60 millones por primera vez desde que comenzaron los registros turísticos en 1958.

La problemática viene de la mano con que muchos de los lugares de interés se ubican en barrios residenciales, donde el turismo puede alterar la vida cotidiana de los residentes.

En Tanzania, Ngorongoro era el hogar de los masái , un pueblo indígena pastoril del este de África. Con el pasar de los años, el lugar se volvió uno de los destinos preferidos para quienes viajan a hacer un safari .

La ciudad recibió más de 1,06 millones de visitantes en 2024-25, frente a los cerca de 900.000 del año anterior, atraídos por la promesa de tener una de las concentraciones de vida silvestre más importantes del mundo.

La ciudad de apenas seis kilómetros y con menos de 10.000 habitantes, ubicada en Arizona , Estados Unidos, trabaja para gestionar los aproximadamente 3.000.000 de visitantes anuales . Sin embargo, no lograron solucionar el conflicto con los alquileres vacacionales a corto plazo, que dejaron a muchos residentes sin hogar.

Según los especialistas, el valor promedio de una vivienda unifamiliar aumentó más del 50% entre 2020 y 2022, con un precio medio actual de 891.000 dólares.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA

Fuente: La Nación