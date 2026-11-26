La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un intento del empresario del empresario Fabián de Sousa de dar por terminado, por prescripción , el proceso por la retención indebida del impuesto a los combustibles de Oil Combustibles .

El socio de Cristóbal López en el Grupo Indalo quería que se declarara extinguida la acción penal por el tiempo transcurrido.

Pero los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña , que formaron la mayoría de la Sala I de la Cámara Federal de Casación, declararon inadmisible su recurso. El camarista Alejandro Slokar votó en disidencia.

En esta causa De Sousa y Cristóbal López están absueltos tras un juicio oral y público, en tanto Ricardo Echegaray fue condenado. Los jueces interpretaron que el extitular de la AFIP durante el kirchnerismo otorgó un plan de pagos indebido , fraudulento para las arcas del Estado, pero absolvieron a los empresarios que lo habían pedido.

Hoy, De Sousa y López rompieron la sociedad, repartieron las empresas del grupo y tomaron caminos diferentes.

La Corte anuló las absoluciones de acuerdo con el dictamen del procurador Eduardo Casal y mandó dictar un nuevo fallo, pero el caso regresó hace un año y medio al máximo tribunal.

En tanto, en la Cámara de Casación, los absueltos intentaban cerrar la causa por prescripción; pero rechazaron su pretensión.

La decisión de hoy de Petrone y Barroetaveña deja en pie lo que resolvió el 12 de junio pasado el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3, integrado por Fernando Machado Pelloni, Andrés Basso y Javier Ríos .

El tribunal oral había rechazado el pedido de prescripción al sostener que Echegaray era funcionario; esta condición de uno de los imputados suspendía la prescripción, como lo señala el Código Penal en su artículo 67.

Los abogados de De Sousa, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy , argumentaron que el cargo de Echegaray no podía perjudicar a un particular que nunca fue funcionario público.

Sostuvieron que el exjefe del organismo recaudador ya no tenía forma de influir en la investigación, que la instrucción había terminado hace años y que ya no integraba más la AFIP. También denunciaron que se violaba la garantía de ser juzgado en un plazo razonable.

El camarista Petrone respondió: “La defensa de De Sousa solo mostraba ‘una discrepancia’ con la interpretación del tribunal oral, sin una crítica razonada”.

Sobre el despido de Echegaray, escribió que, aun si se confirmara, desde ese eventual cese en sus funciones todavía no pasó el plazo legal de prescripción.

Y sobre el plazo razonable, destacó que en esta causa: “Ya se ha celebrado el juicio oral y público y se ha dictado sentencia”.

Para el juez, eso distingue el caso de aquellos en los que pasa el tiempo sin una decisión sobre el fondo; Barroetaveña adhirió a ese voto.

Slokar, en cambio, propuso que el recurso de la defensa se tramitara y aclaró que eso no significaba: “Adelantar criterio”.

En el caso se investigó cómo Oil Combustibles, la petrolera de López y De Sousa, cobraba a los consumidores el impuesto a la transferencia de combustibles y no se lo pagaba al Estado .

En cambio, acumulaba planes de facilidades de pago que le otorgaba la AFIP mientras usaba ese dinero para financiar otras empresas del grupo. La deuda superó los 8000 millones de pesos usados para capitalizar Indalo .

El 16 de diciembre de 2021, después de un juicio de dos años y medio, el Tribunal Oral Federal 3 dictó condena a Echegaray a cuatro años y ocho meses de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

A López y De Sousa los absolvió. Así, el funcionario que concedió los planes fue condenado y los empresarios que se beneficiaron con ellos quedaron libres.

El 23 de octubre de 2023, la Casación confirmó las absoluciones. Los jueces admitieron que la petrolera se había beneficiado con una autorización otorgada ilegítimamente por Echegaray que perjudicó al Estado. Aun así, entendieron que las pruebas contra los empresarios no alcanzaban para condenarlos y aplicaron el beneficio de la duda.

El fiscal Mario Villar apeló a la Corte Suprema . La Casación no le concedió el recurso extraordinario y él fue en queja directamente ante el máximo tribunal.

El 28 de mayo de 2024, por unanimidad, la Corte anuló las absoluciones . Siguió el dictamen del procurador Casal y las calificó de arbitrarias por “dogmáticas” y “fragmentarias” : las pruebas se habían analizado en forma aislada, sin la mirada de conjunto que exigía el caso. Por eso le ordenó a la Casación dictar un nuevo fallo.

Ese nuevo fallo llegó en febrero de 2025 y fue igual al anterior. Con los votos de Slokar y Mariano Borinsky , y la disidencia de Guillermo Yacobucci , la Casación volvió a absolver a López y De Sousa. Villar apeló otra vez y el expediente regresó a la Corte, donde todavía espera una sentencia.

La condena de Echegaray fue confirmada por la Casación, pero todavía no está firme porque sus recursos siguen abiertos ante la Corte. Aun así, en junio pasado el Gobierno lo exoneró de la ARCA, donde era empleado de planta de la Aduana desde hacía más de 30 años. Entendió que debía cumplirse la inhabilitación perpetua que le impuso el tribunal.

Con ese despido, De Sousa buscó que se declarara la prescripción, pero rechazaron sus intenciones.

Fuente: La Nación