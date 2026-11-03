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Remodelaban una estación de servicio y encontraron un esqueleto con el cráneo tapado y las extremidades atadas

Redacción CNM noviembre 03, 2026

Un grupo de trabajadores encontró restos humanos enterrados bajo el cemento mientras efectuaba tareas de reacondicionamiento en una antigua estación de servicio en Sierra Grande, Río Negro . Según las primeras versiones, el esqueleto tenía las extremidades atadas y el cráneo cubierto con una bolsa.

El hallazgo, que abrió una investigación judicial, ocurrió este sábado en un predio abandonado ubicado sobre la Ruta Nacional 3 , en inmediaciones del Estadio Municipal de fútbol de la ciudad.

Según consignó Diario Río Negro , los operarios encontraron los huesos cuando levantaban un sector del piso. Aparentemente, uno de los hombres advirtió que el espacio donde estaban trabajando tenía una forma similar a una tumba y enseguida informaron a las autoridades.

Tras el aviso, personal de la Comisaría 13 llegó al lugar y dispuso las medidas para preservar la escena. Además, intervino el Gabinete de Criminalística junto con la Brigada de Investigaciones de San Antonio y Sierra Grande.

La causa quedó en manos de la fiscal Maricel Viotti Zill i, quien abrió una investigación de oficio y ordenó el traslado de las piezas óseas a Viedma, la capital provincial, para que se hagan los análisis correspondientes.

La tarea que lleva adelante el Cuerpo de Investigación For ense (CIF) del Poder Judicial de la provincia comenzó este lunes y se extenderá hasta el miércoles, de acuerdo con la información que brindó el Ministerio Público Fiscal rionegrino.

Si bien no hay ninguna certeza sobre lo ocurrido ni respecto a la identidad de la víctima, la hipótesis es que podría haberse tratado de una muerte violenta debido a la forma en que encontraron los restos óseos.

La información que trascendió señala que las manos y los pies estaban atados y que en la cabeza tenía una bolsa que también estaba atada.

Además, los investigadores encontraron una dentadura postiza y varias prendas de vestir, entre las que contaron una campera y borcegos de seguridad . No obstante, no hay ninguna precisión y resta esperar los resultados de las pericias por parte de las autoridades

Los estudios apuntarán a determinar la causa y la fecha de la muerte de la víctima, con el objetivo también de lograr su identificación.

Fuente: Clarín


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