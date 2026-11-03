Remodelaban una estación de servicio y encontraron un esqueleto con el cráneo tapado y las extremidades atadas

Un grupo de trabajadores encontró restos humanos enterrados bajo el cemento mientras efectuaba tareas de reacondicionamiento en una antigua estación de servicio en Sierra Grande, Río Negro . Según las primeras versiones, el esqueleto tenía las extremidades atadas y el cráneo cubierto con una bolsa.

El hallazgo, que abrió una investigación judicial, ocurrió este sábado en un predio abandonado ubicado sobre la Ruta Nacional 3 , en inmediaciones del Estadio Municipal de fútbol de la ciudad.

Según consignó Diario Río Negro , los operarios encontraron los huesos cuando levantaban un sector del piso. Aparentemente, uno de los hombres advirtió que el espacio donde estaban trabajando tenía una forma similar a una tumba y enseguida informaron a las autoridades.

Tras el aviso, personal de la Comisaría 13 llegó al lugar y dispuso las medidas para preservar la escena. Además, intervino el Gabinete de Criminalística junto con la Brigada de Investigaciones de San Antonio y Sierra Grande.

La causa quedó en manos de la fiscal Maricel Viotti Zill i, quien abrió una investigación de oficio y ordenó el traslado de las piezas óseas a Viedma, la capital provincial, para que se hagan los análisis correspondientes.

La tarea que lleva adelante el Cuerpo de Investigación For ense (CIF) del Poder Judicial de la provincia comenzó este lunes y se extenderá hasta el miércoles, de acuerdo con la información que brindó el Ministerio Público Fiscal rionegrino.

Si bien no hay ninguna certeza sobre lo ocurrido ni respecto a la identidad de la víctima, la hipótesis es que podría haberse tratado de una muerte violenta debido a la forma en que encontraron los restos óseos.

La información que trascendió señala que las manos y los pies estaban atados y que en la cabeza tenía una bolsa que también estaba atada.

Además, los investigadores encontraron una dentadura postiza y varias prendas de vestir, entre las que contaron una campera y borcegos de seguridad . No obstante, no hay ninguna precisión y resta esperar los resultados de las pericias por parte de las autoridades

Los estudios apuntarán a determinar la causa y la fecha de la muerte de la víctima, con el objetivo también de lograr su identificación.

Fuente: Clarín