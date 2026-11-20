El juez federal Daniel Rafecas ya reasumió la investigación del caso por los manejos irregulares de dinero en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que ayer le encomendó investigar la Corte Suprema de Justicia . Recibió el expediente digital y todo indica que en los próximos días le enviarán la documentación del caso.

Su ascenso a camarista avanza, mientras tanto, en el Senado, donde ayer tomó estado parlamentario el pliego para su nueva designación. ¿Significa eso que Rafecas va a dejar el caso que acaba de reasumir? No en el corto plazo , coinciden en la Cámara alta y en los tribunales de Comodoro Py.

El trámite para que el Senado le dé acuerdo a su ascenso no estará terminado antes de marzo o abril próximo, estimaron fuentes de los poderes legislativo y judicial.

Rafecas lleva más de dos décadas como juez federal de primera instancia y hace años que concursa para ser nombrado camarista de la Casación Nacional (la que interviene en los casos ordinarios, no federales).

El 3 de noviembre pasado, finalmente, Javier Milei lo nombró para ese cargo y envió el pliego al Senado para que los legisladores le den su aval. El expediente está en la Comisión de Acuerdos, que se reunirá la semana próxima en lo que todo indica que será su última reunión del año. El ascenso de Rafecas no está en su temario.

“No dan los tiempos para que el pliego de Rafecas sea aprobado ahora”, dijo una fuente de la comisión a LA NACION .

Antes de dictaminar, los legisladores deben entrevistar a todo candidato a juez o camarista. Solo después de esa entrevista, aprueban el dictamen y lo envían al pleno de la Cámara para la votación definitiva.

La Corte Suprema le encomendó a Rafecas el caso AFA en un fallo en el que dejó sin efecto la decisión de la Cámara Federal de Casación de enviar el expediente al juzgado federal de Campana, como querían los acusados.

La causa en disputa, detalló la Corte, es por presunto lavado de dinero y desvío de fondos provenientes de la AFA e incluye el caso de la quinta de Villa Rosa , en Pilar, sospechada de pertenecer en las sombras a Pablo Toviggino , tesorero de la AFA.

Los tres jueces de la Corte - Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti - sostuvieron que aquel fallo de la Casación afectó de “modo severo e inequívoco” la garantía de juez natural; que cometió una “grosera” violación a las reglas de la competencia y que incurrió en un evidente apartamiento de las constancias de la causa y de las normas aplicables.

La Corte afirmó que la sentencia, firmada por los camaristas Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña , “omitió deliberadamente” analizar los argumentos planteados por la fiscalía, que había sostenido que le correspondía intervenir a la justicia federal de la ciudad de Buenos Aires; es decir, al juzgado de Rafecas.

Este magistrado fue el primer juez de la causa . Ordenó los allanamientos que derivaron en el secuestro de una costosa flota de vehículos y otros elementos que apuntaban directamente contra Toviggino como dueño real de la quinta, incluidos un bolso y una placa homenaje que tenían su nombre y una pintura con su rostro.

La causa se inició por una denuncia contra Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte , que figuran como quienes adquirieron, a través de la firma Real Central SRL , la quinta de Pilar. La sospecha es que son testaferros porque de las pruebas reunidas surge que no tendrían la capacidad económica suficiente para justificar esa operación. Pantano es monotributista y al momento de la denuncia tenía una deuda bancaria de más de 2.000.000 de pesos. Conte, su madre, es jubilada y durante la pandemia cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la Anses.

La causa le tocó a Rafecas, pero él se declaró incompetente y envió el expediente al fuero penal económico, que tampoco asumió el caso. Quedó así configurada la primera pelea de competencia. La causa volvió entonces a Comodoro Py y la Cámara Federal dijo que le correspondía intervenir al fuero penal económico.

Pero la defensa se presentó entonces en el juzgado federal de Campana. Sostuvo que era el tribunal territorialmente competente para tomar el caso porque la quinta está dentro de su jurisdicción.

El juzgado federal de Campana hizo lugar a ese planteo y le reclamó el expediente al juzgado en lo penal económico, que se negó a enviárselo. Argumentó que la investigación no se centraba en el inmueble de Pilar, sino en supuestas maniobras de administración fraudulenta de los directivos de la AFA, cuyo domicilio estaba en la ciudad de Buenos Aires.

Esta disputa por la competencia fue resuelta por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín en favor del juzgado federal de Campana, pero la historia no había terminado.

La fiscalía apeló y el caso llegó así a la Cámara Federal de Casación que, por mayoría, dispuso mandarlo a la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico para que resolviera la contienda. Ese tribunal dijo que debía intervenir el juzgado en lo penal económico N° 10.

Pero la defensa presentó un nuevo recurso de casación. En esta segunda intervención, la Sala I del máximo tribunal penal hizo lugar al planteo de la defensa y declaró competente al juzgado federal de Campana.

El Ministerio Público Fiscal, en desacuerdo, llevó el caso hasta la Corte, que este jueves resolvió finalmente la cuestión.

Fuente: La Nación