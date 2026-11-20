En los últimos días se multiplicó la difusión de spots políticos de contenido disruptivo que, además, fueron creados en su mayoría con Inteligencia Artificial (IA). Tanto los realizadores como los especialistas consultados por LA NACION coincidieron en que estas campañas proliferan por la necesidad de captar la atención de un público cada vez más esquivo a los mensajes políticos. A esto se suman la lógica de las plataformas digitales y la masificación de la IA, que alimentan esta tendencia.

En estos videos producidos con IA, Javier y Karina Milei recorren una ciudad ficticia de un videojuego a bordo de un descapotable; el Presidente presencia la detención de Cristina Kirchner y provoca una explosión en el Banco Central. Juan Domingo Perón le envía a la dirigencia del Partido Justicialista un fuerte mensaje: “El que gana conduce y el que pierde acompaña, pero acompaña en serio”. Horacio Rodríguez Larreta dinamita la General Paz para integrar la ciudad de Buenos Aires con el conurbano. Y Jorge Macri , en una imagen en modo chad (el estereotipo de “hombre alfa” ), dice que “no existe” el “derecho de los okupas ”.

Jorge Macri puso orden en la Ciudad. pic.twitter.com/gySL3t5hWw

El intendente Ramón Lanús replicó la dinámica de mensajes provocadores, pero en un formato tradicional: llenó San Isidro de carteles que intentan imitar la pronunciación estereotipada de los vecinos: “Shacá la bashura de 18 a 20. Shan Ishidro” .

Según pudo saber LA NACION de fuentes de la municipalidad, la agencia Jinetes, de Salvador Posse y Joaquín Vázquez Blanco, fue la ideóloga de la propaganda.

Tras la polémica, el jefe comunal reveló que, antes de esta campaña, habían “probado” otras con la que no lograron que “la gente registrara esta información”. Y agregó, antes de pedir disculpas : “Queríamos generar conversación, queríamos generar atención, y eso claramente se logró” .

La idea de realizar videos disruptivos aparece a raíz de “la poca atención que hoy le está dando la sociedad, muy metida en sus problemas del día a día”, a la política, graficó Federico Aurelio , titular de la consultora Aresco, en diálogo con LA NACION .

El impacto de estos spots , señaló, se observa en la repercusión en redes sociales, las publicaciones de los medios y las entrevistas a los dirigentes que protagonizan estas campañas.

El exjefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, cuyo video a favor de la integración entre la Capital y el conurbano generó una fuerte polémica y comentarios negativos, especialmente por la cercanía con la explosión en Remedios de Escalada por una fuga de gas, planteó: “Si no lo hubiéramos hecho [el video], por ahí no me hubieran llamado para hablar de este tema” .

En conversación con Radio La Red , explicó las propuestas que se escondían detrás del spot de 48 segundos, en el que decía “Vamos a derribar el muro” y explotaba la General Paz.

El equipo de Rodríguez Larreta dijo a LA NACION que fueron ellos los responsables del proceso creativo del video (trabajan sin consultores) y aseguró que lo que querían con esta publicación era generar conversación con un “contenido deliberadamente provocador, que busca llamar la atención” .

El estilo rupturista responde a la adaptación del discurso larretista al lenguaje de las redes sociales. A modo de ejemplo, destacaron que las visualizaciones del tuit superaron con creces el video largo de YouTube en el que explicaba su propuesta: hoy cosecha 1,2 millones de reproducciones contra 23.000.

Vamos a derribar el muro pic.twitter.com/XyEReB3Vns

Pero la mera repercusión no necesariamente es positiva, según Lucas Raffo , consultor de AdHoc, una agencia que analiza el impacto de la conversación digital.

“ El riesgo de sobregirarse es muy alto, terminamos hablando del video y no del mensaje”, dijo, y consideró que “la disrupción fue inconducente”, al menos en el caso de Rodríguez Larreta.

Siguiendo la lógica de las plataformas, la IA y los algoritmos , los dirigentes se “suben a las tendencias” para que las redes sociales los “muestren” ante la audiencia y así lograr una llegada significativa, según planteó Daniel Ivoskus , presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política.

El caso de Rodríguez Larreta lo ilustra: sus intervenciones en la Legislatura porteña y los recortes de sus apariciones en canales de streaming no superan las 115.000 visitas, frente a más de un millón en la campaña del “muro”.

Ivoskus, al igual que sus colegas, señaló que se trata de una tendencia global y mencionó como antecedentes los casos de Estados Unidos, Brasil, México, Colombia y República Dominicana.

Santiago Oría , director de Realización Audiovisual de la Presidencia, reveló a LA NACION que él produjo el video de Milei con el estilo del popular videojuego GTA, y que lo creó con IA y programas de edición y sonido.

El funcionario mencionó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , y el primer ministro indio, Narendra Modi , también publicaron este tipo de spots , inspirados en la estética y el furor por el GTA. “La clave fue el timing y hacerlo con el estilo, personalidad e impronta de Javier Milei y el contexto argentino. Nos subimos a la tendencia y lo publicamos el día del estreno del juego”, afirmó Oría.

Este viernes también se difundió un breve video que muestra a Milei con el magnate Elon Musk , con el objetivo de darle la bienvenida al país a la automotriz Tesla. Oría consideró que estos contenidos le “suman” al Presidente frente a su electorado , y que son “complementarios a otros contenidos más serios”. El mandatario los publica “si le gustan”.

Los especialistas consultados indicaron que la IA “facilitó la generación de videos que antes exigían una producción más compleja y que ahora se pueden realizar con mucha sencillez ”, según dijo Aurelio.

Raffo, por su parte, subrayó que la IA abarata los costos y permite que la militancia produzca y viralice videos por sí misma.

De cara a la campaña electoral de 2027, todos los analistas coinciden en que los contenidos actuales anticipan una dinámica que se profundizará el año próximo y que “inundará” las redes sociales.

Sin embargo, no dejan de advertir que la dirigencia deberá empezar a pensar sus mensajes en función de la conexión con la ciudadanía y de aquello que quiere transmitir, antes que de la conversación y la viralización que puedan generar.

Fuente: La Nación