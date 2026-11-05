Quién es Pedro Alliana, el vice de Peña que debería asumir la presidencia tras su renuncia

ASUNCIÓN.- El presidente de Paraguay, Santiago Peña , renunció este jueves por el escándalo de la quiebra del Banco Ueno , que afectó a los fondos de aproximadamente tres millones de ahorristas . Todos los ojos están puestos ahora en Pedro Alliana, su vicepresidente , quien debería asumir la presidencia conforme a la Constitución Nacional.

Alliana mantuvo una reunión este jueves en la sede de la Junta de Gobierno del Partido Colorado con el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes , para planificar la sucesión presidencial ante el posible proceso de juicio político o renuncia de Peña , según anunció ABC .

“La Asociación Nacional Republicana (ANR) no apoyará el robo de fondos públicos, privados y de pensiones . Respaldamos la moción de destitución contra el presidente Santiago Peña con el objetivo de restaurar la institucionalidad de la República”, afirmó en un comunicado publicado este jueves el Partido Colorado, firmado por Cartes, quien hasta hace poco fue mentor de Peña.

La renuncia del presidente Peña era exigida por diversos sectores de la sociedad civil y por miles de ahorristas que han salido a las calles en las últimas 48 horas para protestar por el bloqueo de sus cuentas.

El pedido de juicio político, presentado por la bancada democrática de la oposición en Cámara de Senadores, también incluye la destitución de Alliana , luego de que el Banco Central de Paraguay (BCP) dispusiera iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank.

“La Vicepresidencia de la República considera imprescindible que las autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) actúen con la máxima firmeza, celeridad y rigor ante la delicada situación que atraviesa la entidad Ueno Bank, colocando en el centro de todas las decisiones la protección de los ahorristas y sus recursos”, escribió Alliana en un comunicado publicado el martes por la Vicepresidencia de la República del Paraguay, tras conocerse el escándalo.

“El Poder Ejecutivo debe mantener una posición férrea para que se determinen las responsabilidad correspondientes y quienes resulten responsables respondan ante la ley y ante los ciudadanos afectados. Mano firme, medidas urgentes y absoluta prioridad a los ahorristas ”, agregó.

Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez, de 52 años, ingresó en la política paraguaya en 2006, tras presentarse fallidamente como candidato a intendente de Pilar por el Partido Colorado. Su despegue llegó en 2008, a los 33 años, cuando fue elegido gobernador Ñeembucú. Más tarde asumió como diputado por ese departamento, llegando a presidir la Cámara Baja.

Si bien proviene de una familia relacionada al Partido Encuentro Nacional (PEN), el licenciado en Relaciones Internacionales ingresó al Partido Colorado como outsider y avanzó en su carrera política hasta presidir la Asociación Nacional Republicana (ANR) durante el período 2016 a 2023.

El Congreso debatirá la iniciativa de juicio político en las próximas horas. Para que el proceso avance, al menos 53 de los 80 diputados deberán aprobar la acusación contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana . Luego, el pedido pasará al Senado, donde necesitará el respaldo de 30 de los 45 integrantes. El partido gobernante cuenta con mayoría en ambas cámaras.

Largas filas de personas que intentaban retirar su dinero de las sucursales de Ueno se extendieron por las calles de Asunción el martes y nuevamente el miércoles. Depositantes afectados, algunos de ellos visiblemente angustiados, participaron ambas noches en protestas en distintos puntos de la capital.

Peña intentó tranquilizar a los depositantes y contener el creciente malestar provocado por la situación. “ El sistema financiero es sólido. Cuenta con instituciones y mecanismos de protección” , afirmó el presidente en un video publicado el miércoles en la red social X.

También promulgó una ley que, según explicó, “permitirá a los ahorristas retirar, en el menor tiempo posible, parte de los fondos de garantía para que el dinero vuelva a manos de quienes les pertenece”.

El mandatario, en el poder desde agosto de 2023, está en el ojo del huracán debido a sus fuertes vínculos con Ueno Holding , vinculado al Grupo Vázquez y del cual Peña fue accionista hasta el año pasado antes de desvincularse tras las controversias por los negocios del grupo con el Estado paraguayo.

A pedido de Peña, el presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, quien anteriormente había encabezado Ueno, presentó su renuncia el martes. Además, se emitieron órdenes de detención contra ocho altos ejecutivos de la entidad, entre ellos su presidente, Miguel Vázquez, quien se presentó ante la policía.

Ueno afirma que tiene más de tres millones de clientes , casi la mitad de la población paraguaya, y administra millones de dólares correspondientes a jubilaciones y otros fondos estatales.

El Banco Central justificó la intervención por un grave déficit de capital y señaló que la medida buscaba “proteger a los depositantes y preservar la estabilidad del sistema financiero”. Las autoridades suspendieron los servicios de la entidad mientras organizan la devolución de los depósitos.

Fuente: La Nación