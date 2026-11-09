Quién es el bombero detenido en el operativo de seguridad por el papa León XIV: ¿Peligro real o paranoia oficial?

Tener al papa León XIV dando vueltas por Buenos Aires hizo que cada alerta de seguridad se tomara en serio. El operativo está pensado para no tolerar errores ni filtraciones y eso se vio este domingo a la mañana cuando la Policía detuvo a un joven de 25 años al que, en un primer momento, señaló como "falso bombero voluntario" que circulaba en una moto con credenciales falsas y una chapa patente adulterada.

Tomas Eduardo Natenzon fue detenido y puesto a disposición del fiscal federal Carlos Rivolo y la jueza María Romilda Servini de Cubria. Se calcula que este lunes será indagado, pero antes de hacerle cualquier pregunta los investigadores están tratando de reconstruir contra reloj su perfil.

En principio sus redes sociales lo muestran como un bombero experto en comunicaciones.

" Hoy Aprobamos y Certificamos satisfactoriamente el Curso para obtener la Licencia de Radio Operador Radio Telefonista Restringido Dictado por la Policía Federal Argentina . Fue un curso intenso, donde tuvimos que aprender y demostrar conocimientos en Reglamentación, Normativa Legal, Física, Química, Matemática, Antenas, Operaciones Marítimas y Aeronáuticas etc ", dice el último posteo en Facebook subido el pasado 8 de septiembre.

" De 30 cursantes solo 12 pasaron esta certificación, siendo 5 integrantes del equipo de Radios Troncalizadas Comunicaciones de BVVR-FEBOCABA del Sistema de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Buenos Aires . Es un orgullo enorme liderar un equipo de profesionales que todos los días nos esforzamos para mejorar y modernizar las Telecomunicaciones para los Bomberos Voluntarios en la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias Policía Federal Argentina por esta oportunidad tan importante ", concluye la historia en la que se lo ve posando en la División Centro de Entrenamiento Tecnológico de la PFA.

Eso –a menos que sea un experto en imágenes generadas por IA– podría explicar los equipos que llevaba encima y también los equipos que se encontraron en su casa.

Según su familia, Tomás tiene Asperger . "Todo está siendo chequeado. Desde sus credenciales como bombero al supuesto trastorno del espectro autista ", le dijo una fuente a Clarín .

Si un perfil en redes se puede tomar como cierto indicador, el perfil de Natenzon lo ubica como un joven criado en un tradicional barrio cerrado de Cardales que juega al golf, hace equitación, toca el piano y –siempre según las redes sociales– estudió en la ORT y en 2020 entró a los bomberos voluntarios de Vuelta de Rocha para especializarse en comunicaciones.

Hoy es tercer oficial en ese destacamento, donde en abril de 2025 lo distinguieron por "actos de arrojo": salvó a un bebé de 15 meses que se estaba ahogando por algo que se había tragado.

Según la información oficial, el bombero quedó preso en Palermo por circular con documentación falsa –tanto a nivel personal como del vehículo que manejaba– muy cerca de la zona del Monumento a los Españoles, donde se montó el escenario donde estará el Sumo Pontífice . Sin embargo, la patente que aparece en la foto es la que usan los radio operadores registrados.

La detención ocurrió en avenida Del Libertador y Kennedy, a poco más de 300 metros del Monumento de los Españoles, donde se levantó el escenario central. Allí se realizará este lunes la primera misa del Santo Padre en la Argentina y el martes por la noche se llevará a cabo el encuentro con los jóvenes.

Cuando fue detenido por policías de la Ciudad, el sospechoso se presentó como bombero voluntario de Vuelta de Rocha y exhibió una autorización de circulación . Pero ahora se investiga si es falsa.

Al concretar la detención, en una zona que también linda con la Embajada de los Estados Unidos, a los policías les llamó la atención las distintas credenciales de identificación y que tenía cuatro equipos de comunicación.

La verdad es que Natenzon, más allá de sus intenciones, aparece comercialmente como " radio aficionado ". Como ocupación principal figura la venta de equipos de comunicaciones y telefonía móvil. Tal vez su gusto por usar uniforme, credenciales y handy le haya jugado una mala pasada. Por ahora ni la Policía ni la Justicia subestiman su figura.

Esta tarde, durante un allanamiento en su casa, los investigadores encontraron un arma . Ahora revisarán si estaba debidamente registrada.

Redactora de Policiales, especializada en Narcotráfico

Fuente: Clarín