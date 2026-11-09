Las fotos de un cumpleaños “tumbero” que aportan polémica en el juicio contra “La Toretto de La Plata”

La difusión de un par de fotos en la cárcel de Felicitas Alvite (23) , conocida como “La Toretto de La Plata" y acusada por la muerte del motociclista Walter Armand (35) en un brutal choque ocurrido hace más de dos años, abrió una polémica en medio del juicio oral que se desarrolla en los tribunales de la capital bonaerense.

Son instantáneas de su estadía en prisión. Se tomaron mientras la imputada pasaba la prisión preventiva en una alcaidía de Melchor Romero , en las afueras de La Plata. Y toman dimensión porque eran de una fiesta de cumpleaños de otra reclusa. Se la ve animada e integrada al grupo.

La imagen contrasta con el testimonio de una perito de la Suprema Corte provincial, quien en la audiencia de este miércoles dijo que la joven " se mostraba incómoda por estar detenida con gente que no era de su condición social".

Además, sostuvo en su testimonio en el juicio oral que en las entrevistas que le realizó mientras estaba detenida “ no mostró signos de angustia por el motivo que la llevó a su detención” .

El aporte de María Cecilia Rodríguez, psiquiatra de la Asesoría Pericial de La Plata, complicó la estrategia judicial que despliega el estudio que asumió la defensa, a cargo de Flavio Gliemmo.

Es que los abogados de Alvite buscan mostrar que la joven involucrada en el homicidio de Armand está arrepentida de lo que ocurrió, quedó trastornada por el episodio y esa situación la arrastró a un estado de vulnerabilidad emocional severo.

Sin embargo, Rodríguez evaluó que la chica no parecía arrepentida y que la notó “deprimida por la situación de malestar que le generaba estar detenida con gente de distinta condición social".

Según dijeron fuentes que intervienen en el caso, luego de esa declaración se acercó al escritorio donde se ubica la defensa una ex presidiaria que compartió pabellón con Alvite.

“Nos trajo esas fotos porque entendió que las conclusiones de la profesional que habló ante los jueces no se ajustaban a lo que fueron los meses de Alvite en la cárcel de mujeres”.

Y le dejó como muestra esas dos capturas que se tomaron en una celebración “tumbera”.

Ese documento no forma parte del expediente y -por el momento- no está incorporado al caso. Tampoco podrían ser tenidos en cuenta por los magistrados del Tribunal Oral N° 2 que lleva adelante el proceso.

La etapa de instrucción se cerró a fines del año pasado. Se fijó fecha para el juicio oral en febrero de este año y las audiencias con testigos presentados por las partes terminó este viernes.

Gliemmo intentó recusar el aporte de la psiquiatra Rodríguez, pero los jueces rechazaron el planteo. Pretendía que no se tuviera en cuenta esa pericia y sus conclusiones.

El tribunal integrado por los jueces Silvia Hoerr, Analía Carrillo y Claudio Bernard fijó para el martes 24 de noviembre la fecha para los alegatos y una eventual declaración final de Alvite y de Valentina Velázquez (22) , la otra procesada en este juicio

En la primera jornada, el lunes 2 de noviembre, Alvite volvió a pedir perdón a los familiares de Armand. Dijo que nunca imaginó “que algo así" le "iba a pasar” y que sufre “como si fuera el primer día". Luego se quebró y no pudo seguir declarando.

Está acusada por la muerte de Armand, en un incidente que ocurrió en el cruce de 13 y 532, al borde del casco urbano platense. La Justicia sospecha que corría una picada con otro auto conducido por una amiga, quien también está procesada.

Al otro día, un perito en accidentes viales exhibió el resultado de sus estudios sobre el recorrido que hicieron los autos, las imágenes de video y las marcas que quedaron en el asfalto luego del choque.

Fue en el cruce de dos avenidas y se estimó que antes del impacto el VW Gol Trend rojo que manejaba Alvite iba a una velocidad estimada (por las pruebas realizadas) entre 82 y 85 kilómetros por hora.

Se hizo un seguimiento de los rangos de velocidad que alcanzó el vehículo desde que salió de la zona de Plaza Moreno hasta la zona del choque: fue entre 40 km/h hasta los 85 km/h.

También declararon familiares del músico que murió en su moto. “No puede ser que después de lo que hizo no haya justicia”, dijo Milton, hermano de la víctima.

Contó que Walter se había separado un tiempo antes de su muerte. Que tiene hijos de 8 y 16 años “que siguen preguntando qué le pasó a su papá”. Y que la madre quedó “destruida” por el hecho.

La fiscalía y los abogados que patrocinan a la querella buscan acreditar que la velocidad de circulación, la posibilidad de una competencia de destreza de manejo y que no se detuvo antes del impacto son motivos para endurecer una eventual condena.

Están patrocinados por el estudio de Fernando Burlando , bajo la dirección del abogado Fabián Améndola : “Con todo lo que tenemos, podemos alegar que se trató de un dolo eventual”, sostiene el letrado.

La acusación del fiscal Martín Raúl Chiorazzi es por “ homicidio simple con dolo eventual ”. Es decir, cree que Alvite y su amiga entendían que su acción podría derivar en una situación fatal, pero que no hicieron nada para evitarlo.

Si el dolo eventual no se comprueba, o los elementos que se debaten no convencen a los jueces de que ocurrió esa situación, la causa se encaminaría hacia un " homicidio culposo " (sin intención) y, entonces, la pena sería mucho menor. La acusada llegó al juicio con prisión preventiva, pero beneficiada por una domiciliaria.

Fuente: Clarín