Así fue la llegada del papa León XIV al Cottolengo Don Orione en Claypole

El papa León XIV llegó este lunes al Cottolengo Don Orione , en Claypole , en el marco de su segundo día de actividades en la Argentina. Tras recorrer las calles del conurbano bonaerense entre saludos de cientos de fieles, el Pontífice fue recibido en la entrada por el gobernador Axel Kicillof , con quien intercambió regalos antes de comenzar su encuentro con los presentes.

La visita a la institución de asistencia integral, que alberga a más de 400 personas con discapacidad , forma parte del intenso cronograma que el Sumo Pontífice inició tras su llegada al país, este domingo. Luego de esta actividad, su agenda prevé un traslado al Monumento de los Españoles , en la ciudad de Buenos Aires.

Antes de ingresar al establecimiento, León XIV descendió de la camioneta en la que se trasladaba y se subió al papamóvil para recorrer los últimos 700 metros hasta la entrada . El cambio de vehículo permitió que quienes aguardaban en ese tramo pudieran verlo a su paso.

La presencia de fieles acompañó también el trayecto previo de la comitiva. A la altura del municipio de Lomas de Zamora , cientos de personas se acercaron a las calles y avenidas por las que circulaba el Papa en dirección a Claypole.

Entre los presentes se destacaban las banderas argentinas y las de los colores papales , que acompañaban los saludos al paso de los vehículos. Mientras la comitiva avanzaba hacia la institución, Kicillof esperaba en el acceso para darle la bienvenida a la provincia de Buenos Aires.

El encuentro con el gobernador tuvo lugar en la entrada del Cottolengo. Allí, Kicillof y León XIV se saludaron e intercambiaron regalos , antes de que el Pontífice continuara con la visita al establecimiento.

Tras ese recibimiento, el Papa comenzó a caminar entre los jóvenes y adultos que lo aguardaban . En medio de un clima de emoción, saludó a los presentes y avanzó por el lugar para encontrarse con quienes forman parte de la institución.

La actividad en Claypole constituye una de las escalas del cronograma de este lunes. Después del encuentro en el Cottolengo Don Orione, el Pontífice tiene previsto continuar su agenda en Buenos Aires, con una visita al Monumento de los Españoles.

Fuente: La Nación