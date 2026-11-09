Cuáles son las películas del Festival de Mar del Plata que llegarán a los cines en las próximas semanas

MAR DEL PLATA.- De manera explícita, mucho más a partir de esta temporada, el Festival de Cine de Mar del Plata viene elaborando buena parte de su programación de los últimos tres años a partir de los títulos de mayor repercusión en las muestras internacionales más importantes del mundo. Los propios responsables artísticos de la muestra lo están reconociendo y el spot que se proyecta antes de cada función lo deja a la vista del modo más gráfico: los nombres de esos festivales grandes se acumulan velozmente en la pantalla y una línea conecta a cada uno de esos lugares con esta ciudad en un planisferio virtual.

Desde esa configuración, el festival se convirtió de hecho en un gigantesco tablero de preestrenos locales, ya que buena parte de los títulos ganadores o más comentados en los grandes festivales tarde o temprano llegan a los cines de nuestro país. El público más atento conoce a la perfección esa realidad y quiere ver cuanto antes las películas que además instalan temas de conversación o participan de la carrera (ya en marcha) por las principales conquistas de la temporada alta de premios, cuyo punto culminante es la entrega del Oscar.

Casi todas las novedades incluidas en la programación del festival marplatense que responden a ese perfil tuvieron o tendrán aquí sus tres funciones con alta demanda de público o entradas directamente agotadas. Dos de ellas están a punto de llegar a los cines de todo el país porque se estrenan el próximo jueves 12.

La más relevante es Caballo salvaje nueve , de Martin McDonagh, película de apertura de Mar del Plata 2026, que muestra a John Malkovich (temprano y firme candidato a todos los premios de Hollywood después de ganar como mejor actor en Venecia) y Sam Rockwell como dos agentes de la CIA llegados a Chile en las vísperas del golpe militar de 1973, junto a un elenco en el que se luce la actriz argentina Ailín Salas.

La otra es el documental argentino Perfume , de Lucía Ruiz y Andrea Testa, un retrato documental de la malograda María Gabriela Epumer, figura del rock argentino en los años 80 y 90, a través de 50 horas de grabaciones filmadas por ella. Fue seleccionada para participar en la competencia argentina de largometrajes.

El jueves 19 y el jueves 28, respectivamente, se estrenarán en los cines locales dos producciones animadas para toda la familia. La primera en llegar es Shaun el cordero: el monstruo de Mossy Bottom , de Steve Cox y Matthew Walker, es una nueva aventura del personaje surgido de las andanzas de Wallace y Gromit y se suma a la larga lista de producciones realizadas por Aardman, el estudio británico pionero en desarrollar y llevar al mundo la animación en stop motion .

Le seguirá una semana después Winnipeg, el barco de la esperanza , coproducción entre la Argentina, Chile y España dirigida por Elio Quiroga y Beñat Beitía, crónica del viaje en barco de un padre viudo y su pequeña hija que tratan de escapar a partir de 1939 de las guerras europeas y se embarcan con destino a Valparaíso. Pablo Neruda es uno de los personajes del relato.

Para el 7 de enero de 2027 está anunciado el estreno en cines de Tigre de papel, la nueva película de James Gray , el talentoso director de Los dueños de la noche , Ad Astra: hacia las estrellas y Los amantes . La película participó este año de la competencia oficial de Cannes y luego fue elegida para abrir el reciente Festival de Nueva York. Allí estuvieron Miles Teller , Scarlett Johansson y Adam Driver , protagonistas de este thriller ambientado en 1986 que enfrenta a los integrantes de una familia judía neoyorquina de clase media con el crimen organizado manejado en zonas de esa ciudad por una mafia rusa.

Al día siguiente estará disponible en Netflix Ink , la nueva película de Danny Boyle ( Trainspotting , Exterminio , La playa ), que inauguró el último Festival de Venecia y forma parte de la competencia internacional del festival marplatense. A partir de la adaptación de la obra teatral de James Graham, la película explora el veloz crecimiento de la prensa sensacionalista en el Reino Unido en la década del 70, sobre todo a través de la figura del empresario australiano Rupert Murdoch , que puso en marcha allí los cimientos de su futuro poder como magnate de los medios. Jack O’Connell , Claire Foy y Guy Pearce son sus protagonistas.

Dos títulos presentes en Mar del Plata y muy asociados desde temprano a la inminente carrera por el Oscar tendrán sus respectivos estrenos en los cines argentinos el 14 de enero. El más comentado (y el primero en agotar todas las entradas disponibles de toda la programación del festival) es la película española La bola negra , de Javier Ambrossi y Javier Calvo, ganadores del premio a la mejor dirección en Cannes, muestra que puso en marcha una corriente de gran atracción internacional.

Con una duración total de casi dos horas y media, la película se anuncia como una ambiciosa mirada a la historia española del siglo XX a través de las vidas entrelazadas de personajes de tres etapas históricas (1932, 1937 y 2017) con la figura de Federico García Lorca como otro gran punto de referencia. Penélope Cruz, Glenn Close , Lola Dueñas y el cantautor Guitarricadelafuente están al frente del elenco.

El otro es Elsinore , de Simon Stone, que se sumó a la programación del festival marplatense dentro de la competencia internacional de largometrajes. Está basada en la historia real del actor británico Ian Charleson, reconocido en todo el mundo a principios de los años 80 por haber interpretado al protagonista de Carrozas de fuego y que poco después debió enfrentar una encrucijada que lo expuso frente a su propia mortalidad. El británico Andrew Scott personifica a Charleson.

Para el 21 de enero se espera el estreno en cines de Rose , de Markus Schleinzer, película que representará a Austria en la próxima carrera por el Oscar internacional. Llega precedida sobre todo por el triunfo de su protagonista, la extraordinaria actriz alemana Sandra Hüller, como mejor intérprete femenina en el Festival de Berlín. Filmada en blanco y negro, se anuncia como el retrato de una mujer soldado que se hace pasar por hombre para sobrevivir en medio de la rigurosa y durísima vida rural de lo que hoy es Alemania durante el siglo XVII.

También se agotaron aquí muy rápido los tickets para ver por primera vez en la Argentina la película ganadora de la Palma de Oro de este año en Cannes: Fjörd, filmada por el director rumano Cristian Mungiu en Noruega, país que la eligió como representante oficial en la búsqueda del Oscar internacional, y protagonizada por Sebastian Stan y Renate Reinsve . Protagonista de algunas de las polémicas más intensas de los últimos tiempos, Fjörd se ocupa de las tensiones que aparecen en un remoto pueblo noruego con la llegada de una familia de inmigrantes rumanos con fuerte compromiso religioso y las distintas visiones planteadas allí alrededor de la educación de sus hijos. Para verla en los cines argentinos habrá que esperar hasta el 11 de febrero.

Un poco más tarde, el 25 de febrero, será el turno del estreno de la producción francesa Un hombre de su tiempo ( Notre Salut ), de Emmanuel Marre, la ganadora del premio al mejor guion en Cannes 2026. Es la historia de Henri Marre (bisabuelo del director) y de su participación en el régimen de Vichy (que ejerció el gobierno de Francia durante la ocupación nazi) como un burócrata que busca ganar espacio y reconocimiento en esa administración títere de los alemanes. Swann Arlaud, el abogado de Anatomía de una caída , es el protagonista excluyente del relato.

El programa de títulos de la programación marplatense con futuros estrenos ya confirmados en los cines locales se cierra el 4 de marzo con el estreno de El enigma de Franca Farmín , de Octavio Revol Molina, coproducida entre nuestro país, Colombia y España, y seleccionada aquí para la competencia argentina de largometrajes. Trata sobre el viaje de una youtuber ávida de notoriedad a un lejano paraje que en apariencia esconde algunos fenómenos paranormales, verdadera obsesión de la protagonista. No tardarán en sumarse a esta lista, con fechas pendientes de confirmación, otras realizaciones locales presentes en las competencias y las secciones del festival.

Fuente: La Nación