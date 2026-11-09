Salió del ascensor de su edificio, cayó por una falla y la Justicia ordenó indemnizarla con más de $28.380.000

Una mujer de 53 años sufrió un accidente cuando intentaba salir del ascensor del edificio donde vivía, en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca . Al abrirse la puerta, la cabina descendió unos centímetros de manera repentina y provocó un desnivel que hizo que la vecina tropezara y cayera al suelo, golpeándose la rodilla izquierda .

El episodio ocurrió el 20 de abril de 2019 y terminó en una extensa disputa judicial. Aunque inicialmente su reclamo había sido rechazado, la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca revocó esa decisión y condenó al consorcio a pagar una indemnización de $28.380.000, más intereses , por las lesiones sufridas.

Según el expediente, la mujer se encontraba descendiendo del ascensor cuando se produjo un movimiento inesperado de la cabina. La diferencia de altura entre el ascensor y el piso del edificio provocó que perdiera el equilibrio y cayera .

Como consecuencia del golpe, sufrió una rotura de meniscos y ligamentos cruzados en la rodilla izquierda, lesiones que requirieron una intervención quirúrgica y un posterior proceso de rehabilitación.

La vecina inició una demanda contra el consorcio de propietarios y su compañía aseguradora . En su presentación sostuvo que el accidente había sido provocado por el funcionamiento defectuoso del ascensor, que presentaba problemas recurrentes.

Sin embargo, el juzgado de primera instancia rechazó el reclamo. El magistrado consideró que, si bien las lesiones estaban acreditadas, no existían pruebas suficientes para demostrar cómo había ocurrido la caída ni qué participación había tenido el elevador .

La mujer apeló la resolución y cuestionó que no se hubieran valorado correctamente los testimonios, la documentación del edificio y los informes médicos.

Al revisar el expediente, la Cámara consideró que existían elementos suficientes para relacionar las lesiones con el mal funcionamiento del ascensor.

Entre las pruebas que resultaron determinantes se encontraban:

Los jueces entendieron que estos elementos, analizados en conjunto, permitían demostrar tanto la existencia del accidente como su relación con el funcionamiento del ascensor.

De esta manera, la Cámara revocó la sentencia inicial y atribuyó responsabilidad al consorcio de propietarios por los daños ocasionados a la vecina.

La pericia médica determinó que la mujer quedó con una incapacidad física permanente del 8% como consecuencia de las lesiones sufridas.

Para establecer el resarcimiento, los magistrados evaluaron su edad al momento del accidente, sus ingresos, las secuelas físicas y las consecuencias que el episodio tuvo sobre su vida cotidiana.

También reconocieron una compensación por daño moral y gastos médicos, farmacéuticos y de traslado. En cambio, rechazaron el reclamo por pérdida de oportunidades laborales porque no encontraron pruebas suficientes que demostraran un perjuicio económico concreto por ese concepto.

Finalmente, la Cámara fijó una indemnización de $28.380.000, más los intereses correspondientes desde el accidente . La condena también alcanza a la aseguradora dentro de los límites de la póliza contratada.

El fallo estableció que el dinero deberá abonarse dentro de los diez días posteriores a que la sentencia quede firme y, tanto el consorcio como la compañía aseguradora, deberán afrontar las costas judiciales en los términos establecidos por el tribunal.

Fuente: TN