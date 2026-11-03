Qué reveló el primer informe médico al acusado de haber asesinado a su expareja y a cuatro nenes en Chaco

Lo que en un principio parecía un incendio trágico en una vivienda del barrio Matadero de Quitilipi, Chaco , terminó revelando un crimen múltiple que conmocionó a toda la comunidad. Cuando los bomberos lograron controlar las llamas y entraron a la casa, se encontraron con una escena devastadora.

Según la reconstrucción policial, Alberto Luis Ávalos , de 25 años, estranguló a su pareja, Rocío Aranda , de 22. Luego, atacó con un cuchillo de 27 centímetros a tres menores: su hijastro de 4 años y dos sobrinos de 5 y 4. Tras dejar a las víctimas tendidas, prendió fuego la vivienda. En medio del humo, su propio bebé de seis meses murió por asfixia.

Después de cometer los asesinatos, Ávalos intentó ahorcarse con una soga en la parte delantera del terreno. Los efectivos policiales lo hallaron inconsciente, con marcas en el cuello.

La noticia del crimen desató la furia de los vecinos, que intentaron lincharlo a golpes. La Policía tuvo que intervenir rápidamente, armar un cerco y trasladar al acusado de urgencia para evitar que la situación pasara a mayores.

El primer informe médico indicó que Ávalos presentaba un cuadro de psicosis aguda y signos de intoxicación por drogas . Allegados declararon que el joven había manifestado estar “poseído por un demonio” antes de los hechos.

El detenido fue derivado al Complejo Penitenciario N° II de Presidencia Roque Sáenz Peña , donde permanece a la espera de las autopsias oficiales y de las pericias sobre los elementos secuestrados en la escena.

Fuente: TN