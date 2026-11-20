Cristian “Pity” Álvarez fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz . El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires dio el dictamen este viernes, pero el artista no estuvo presente.

Por orden de la Justicia, Álvarez debía escuchar la audiencia vía Zoom, pero no se conectó para la lectura del veredicto . Durante la sesión, los jueces Juan Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro lo consideraron autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por ser cometido con arma de fuego.

El tribunal, por otro lado, no se pronunció sobre el pedido de salidas laborales que había presentado la defensa de Pity, pero lo absolvieron por el delito de portación de arma . Ante esta decisión, sus abogados anticiparon que realizarán un nuevo planteo más adelante para que el músico pueda trabajar.

En sus últimas palabras antes de la sentencia, el músico consideró excesivo el alegato del fiscal. “Me senté, di una declaración amplia de lo que me pasó. No empecé por el hecho, empecé antes para que ustedes entendieran lo que se siente estar acorralado y vivir una vida marginal. Dejo en manos de la Justicia la sentencia del tribunal”, cerró en una breve intervención por Zoom .

En los alegatos finales, el fiscal Sandro Abraldes había solicitado una pena de 18 años y 6 meses de prisión . Para sostener su acusación, aseguró que el músico comprendía la criminalidad de sus actos y descartó que hubiera actuado en legítima defensa. Además, pidió que sea detenido de manera inmediata una vez que finalice su internación involuntaria.

La querella, representada por Fabián Améndola, socio de Fernando Burlando, había pedido 11 años y 2 meses de prisión . En ese sentido, solicitó que -en caso de ser condenado- Álvarez cumpla la pena bajo arresto domiciliario y tenga autorización para realizar salidas laborales con el objetivo de reparar el daño.

El artista permanece internado de manera involuntaria desde el 22 de septiembre en la clínica psiquiátrica Solar Colonial, ubicada en Castelar, por disposición de la Justicia civil.

La medida había sido ordenada por un plazo de 90 días, luego de que los profesionales que lo evaluaron advirtieran un riesgo para sí mismo y para terceros.

Una vez cumplido ese período, Pity continuará bajo arresto domiciliario . Deberá cumplir la pena impuesta por el tribunal, aunque se le computarán los años que ya estuvo detenido entre 2018 y 2022, según contaron sus abogados a TN .

Fuente: TN