Cristian “Pity” Álvarez fue condenado a 12 años de cárcel por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano. Una vez que se termine el plazo de la internación involuntaria —en febrero de 2027— pasará a cumplir prisión domiciliaria. Mientras tanto, no quedará detenido.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires lo consideró este viernes autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por ser cometido con arma de fuego. El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados decidió no estar presente por videollamada en la lectura del veredicto.

Los jueces Juan Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro no se pronunciaron sobre el pedido de salidas laborales que había presentado la defensa de Pity. Sin embargo, lo absolvieron por el delito de portación de arma. Ante esta decisión, sus abogados anticiparon que realizarán un nuevo planteo más adelante para que el músico pueda trabajar.

La audiencia arrancó antes del mediodía en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires. “Me pareció excesivo el alegato del fiscal” , dijo en sus últimas palabras el músico.

“Yo me senté, di una declaración amplia de lo que me pasó. No empecé por el hecho, empecé antes para que ustedes entendieran lo que se siente estar acorralado y vivir una vida marginal. Dejo en manos de la Justicia la sentencia del tribunal”, cerró en su breve intervención por Zoom .

En los alegatos finales, el fiscal Sandro Abraldes había solicitado una pena de 18 años y 6 meses de prisión . Para sostener su acusación, aseguró que el músico comprendía la criminalidad de sus actos y descartó que hubiera actuado en legítima defensa. Además, pidió que sea detenido de manera inmediata una vez que finalice su internación involuntaria.

Por su parte, la querella, representada por Fabián Améndola, socio de Fernando Burlando, había pedido 11 años y 2 meses de prisión . En ese sentido, solicitó que -en caso de ser condenado- Álvarez cumpla la pena bajo arresto domiciliario y tenga autorización para realizar salidas laborales con el objetivo de reparar el daño.

La defensa, a cargo de los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro, reclamó la absolución del cantante al sostener que actuó en legítima defensa. De manera subsidiaria, pidió que sea condenado por exceso en la legítima defensa, una figura que contempla una pena máxima de cinco años de prisión.

Durante su extenso alegato, Baños también cuestionó la capacidad de Álvarez para afrontar el proceso judicial y pidió la nulidad de la pericia del Cuerpo Médico Forense que permitió que el debate continuara.

El músico permanece internado de manera involuntaria desde el 22 de septiembre en la clínica psiquiátrica Solar Colonial, ubicada en Castelar, por disposición de la Justicia civil.

La medida había sido ordenada por un plazo de 90 días, luego de que los profesionales que lo evaluaron advirtieran un riesgo para sí mismo y para terceros.

Una vez cumplido ese período, Pity continuará bajo arresto domiciliario . Deberá cumplir la pena impuesta por el tribunal, aunque se le computarán los años que ya estuvo detenido entre 2018 y 2022, según contaron sus abogados a TN .

El crimen de Cristian Díaz ocurrió el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano. Álvarez está acusado de haberlo asesinado de cuatro disparos después de una discusión. Según la reconstrucción de la acusación, ambos se conocían y habían tenido un conflicto previo.

El enfrentamiento tenía un antecedente: meses antes, Díaz había llevado a Álvarez en un remís hasta la Villa 1-11-14 para comprar drogas. En ese viaje, según la reconstrucción de la causa, el músico denunció que le habían robado pertenencias de una mochila y responsabilizó a Díaz. Desde entonces, quedó enemistado con él.

El día del asesinato, ambos se encontraron en el barrio Samoré y comenzaron a discutir. Según la reconstrucción de la fiscalía, Álvarez sacó una pistola calibre .25 del bolsillo de su campera y efectuó un primer disparo que impactó en la cara de Díaz. Cuando la víctima cayó al suelo, el músico volvió a disparar otras tres veces. Díaz murió en el lugar.

Después de los disparos, Álvarez escapó junto a su pareja en un Volkswagen Polo. Antes de irse, descartó el arma homicida en una alcantarilla. Pasó más de 24 horas prófugo hasta que el 13 de julio se entregó en la comisaría 52 de Lugano. Allí reconoció ante las cámaras que había asesinado a Díaz y lanzó una frase que quedó marcada en la causa: “Lo maté porque era él o yo”.

Fuente: TN