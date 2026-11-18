Con el verano a la vuelta de la esquina, las altas temperaturas y la exposición al sol pueden complicar el disfrute del jardín durante el día. Por esta razón, muchas personas buscan cuál es la mejor alternativa para tener sombra y mantener el ambiente más fresco.

En líneas generales, los toldos, las pérgolas y las velas de sombra son las alternativas más elegidas. Aunque todas cumplen la misma función, cada una tiene características diferentes.

Si bien el objetivo de los tres es el mismo, proteger del sol, las estructuras, la instalación y el funcionamiento de cada uno son muy distintos:

Más allá del espacio disponible, otro punto fundamental es el mantenimiento . Mientras que los toldos necesitan limpieza y revisión de sus mecanismos, las pérgolas de madera necesitan tratamientos periódicos .

Las velas de sombra, por otro lado, necesitan estar tensadas correctamente y contar con anclajes resistentes, sobre todo si hay mucho viento en la zona.

Aunque no existe una alternativa que sea mejor en todos los casos, la elección dependerá principalmente de las características del terreno en el que se instalará.

Cuando el objetivo es cubrir un patio cercano a la casa , los toldos retráctiles son una de las opciones más prácticas, porque regulan la exposición solar sin ocupar demasiado espacio con columnas.

Por el contrario, para quienes quieran crear un sector permanente con mesas, sillas o sillones, las pérgolas son más convenientes. De todas maneras, si el techo está compuesto por listones separados , la sombra será parcial.

Las velas, por último, suelen ser una alternativa más económica y flexible , pensada para cubrir sectores abiertos del jardín. De todas maneras, necesitan puntos de fijación seguros y una instalación correcta.

Además del sistema elegido, es clave prestar atención al material de la cobertura y su protección contra los rayos ultravioletas . Así, es posible conseguir un espacio más cómodo para disfrutar del jardín en los días de verano.

Fuente: TN