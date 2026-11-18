En el marco de un megaoperativo realizado en el Barrio Ejército de Los Andes, la Policía bonaerense mató este miércoles a Joel Sebastián Magallanes (18) , más conocido como "Mayonesa", un joven que es mano derecha del "Gordo Tilín" y a quien buscaban por homicidios, entre ellos el crimen del oficial Alan Fabián Molina , ocurrido el 18 de julio pasado.

Magallanes formaba parte de la banda criminal de Guillermo Agustín Gerez ("Gordo Tilín"), quien había sido detenido a principios de noviembre en otro megaoperativo.

"Mayonesa" era señalado como la mano derecha de esa organización, vinculada principalmente a actividades de narcomenudeo y a distintos hechos violentos ocurridos dentro del barrio Ejército de los Andes.

La muerte de Magallanes se dio durante un tiroteo con la Policía, ocurrido en uno de los 25 allanamientos simultáneos que se realizaron este miércoles en Fuerte Apache, con participación de más de 400 policías.

A "Mayonesa" ya habían ido a buscarlo a fines de julio, en un fuerte operativo de la Policía bonaerense que incluyó 24 allanamientos y el despliegue de alrededor de 500 agentes. Aunque en esa ocasión no lo encontraron, el operativo dejó como saldo 14 demorados y cuatro detenidos.

A principios de octubre se realizó otro operativo. Aunque no lo ubicaron o lograron encontrarlo, pero sí identificaron 15 lugares en los que el sospechoso se habría ocultado. El operativo terminó con detenciones y con la incautación de envoltorios que contenían sustancias "compatibles con cocaína", además de armas y elementos utilizados para el fraccionamiento.

Durante la etapa en la que estuvo prófugo, Magallanes habría recibido el apoyo de integrantes de otras organizaciones criminales de la zona, como “Los Fiolos” y “La Michela”. De ellos obtuvo protección, información sobre los movimientos de la Policía, vehículos, medios de comunicación y distintos lugares para ocultarse.

A su jefe, el "Gordo Tilín" , lo habían detenido hace dos semanas en la calle. Lo acusan de un homicidio agravado por el uso de arma de fuego, amenazas coactivas agravadas por el uso de arma de fuego, privación ilegal de la libertad coactiva y lesiones leves. Todos los delitos suman además la agravante de haber sido cometidos con la intervención de menores de 18 años de edad, abuso de armas y lesiones graves.

Magallanes había nacido el 13 de agosto de 2008. El 18 de julio pasado el policía Alan Molina lo encontró caminando dentro de Fuerte Apache e intentó identificarlo. Mayonesa lo ejecutó de un tiro. Para entonces ya lo buscaban por otros dos homicidios y un crimen que no llegó a concretar y que quedó en grado de tentativa.

Durante la investigación por uno de esos delitos, los investigadores lograron secuestrar un teléfono celular que habría pertenecido a Magallanes. En él, encontraron fotos del joven con armas de fuego, además de una cuenta de Facebook a su nombre y comunicaciones de Instagram con el usuario “hasta.el.cielo32”, que estarían relacionadas con uno de los asesinatos y en las que habría intentado recuperar el dispositivo extraviado.

Aunque sobre su cabeza pesaba una recompensa de entre 5 millones y 10 millones de pesos que había ofrecido el Ministerio de Seguridad bonarense, tras el homicidio de Molina el joven eludió distintos operativos de las autoridades.

Según indicó la Policía, Mayonesa lograba ocultarse con la ayuda de otras personas, quienes le brindaban el apoyo logístico necesario. Además, habría mantenido amenazados a los vecinos de la zona .

El operativo en el que finalmente murió incluyó el despliegue de personal encubierto, que inició sus tareas luego de determinar que la organización a la que respondía el joven tenía un total de 24 domicilios dentro y fuera del Barrio, los que utilizaba para resguardar elementos ilegales.

Cuando lo encontraron, tenía una Glock con cargador extendido y ejecutó una ráfaga de 30 tiros. Fue el último intento para volver a las sombras. Uno de los policías se salvó por el chaleco antibalas.

Durante el operativo, apuntaron también contra un proveedor de armas de fabricación casera, quien le proveía a Mayonesa y al resto de la banda ametralladoras Halcón y fusiles similares al FAL, además de escopetas y armas cortas.

El crimen de Alan Molina, no era el único por el que buscaban a Magallanes. Al joven también lo investigaban por los homicidios de Víctor Fernando Carrizo y de Lucas Demetrio Leiva.

A Carrizo lo mataron en la medianoche del 11 de diciembre de 2025, cerca del Nudo 7 del Barrio Ejército de los Andes. Según la investigación, Mayonesa le disparó a la víctima en el tórax, cuello y cabeza. Carrizo fue trasladado de urgencia al Hospital Ramón Carrillo, donde falleció mientras lo atendían. Por ese caso, se ordenó su detención y captura nacional e internacional.

El segundo caso por el que lo buscaban había ocurrido el 5 de enero de 2026, alrededor de las tres y media de la tarde. En esa ocasión, Mayonesa y un cómplice que aún no fue identificado habrían atacado a Leiva para intentar robarle el auto. Según la investigación, el hombre se habría resistido, y Magallanes le disparó varias veces, provocándole graves heridas en el cuello y abdomen. La víctima estuvo internada una semana en terapia intensiva. El 12 de enero, finalmente, murió.

Había un cuarto caso en el prontuario de Mayonesa, además del crimen de Molina. El 5 de julio pasado, Magallanes fue a la casa de su expareja , también en Fuerte Apache. Mayonesa quiso entrar, pero la mujer se lo impidió. El joven saltó un paredón e ingresó por la fuerza. Después, se metió en una habitación y les disparó a dos personas que estaban allí . Uno de los heridos quedó grave, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y permaneció internado en el Hospital Ramón Carrillo.

Según sostuvo la expareja de Mayonesa, el joven la venía amenazando de manera reiterada: le había dicho que mataría a cualquier persona con quien la viera. En la denuncia registró antecedentes de violencia física.

Trece días más tarde, salió de uno de sus escondites. El policía Alan Molina lo encontró caminando dentro de Fuerte Apache. Mayonesa salió corriendo, se escondió y luego sorprendió al agente con un tiro a corta distancia.

Fuente: Clarín