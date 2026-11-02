Premios ADEPA a la excelencia periodística: por duodécimo año consecutivo, LA NACION es el medio con más distinciones

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) dio a conocer a los ganadores en las 23 categorías que conforman la 37ª edición del certamen anual Premios ADEPA al Periodismo. Por duodécimo año consecutivo, LA NACION fue el medio que más distinciones ganó : sumó diez primeros puestos, siete segundas posiciones y 11 menciones especiales.
La ceremonia de entrega se realizará el 15 de diciembre próximo, a las 11 en el Auditorio Monseñor Derisi de la Universidad Católica Argentina.
Los periodistas de LA NACION fueron premiados por ADEPA en las siguientes categorías:
Trabajo: Campos minados. Los explosivos enterrados hace 40 años en el norte que ponen en riesgo a miles de argentinos
Edición visual: Pablo Loscri, Giselle Ferro, Gabriel Podestá, Candela Heredia y Aníbal Greco.
Edición periodística: Florencia Fernández Blanco
Trabajo: Anorexia en varones: el mandato que llevó a Nacho al borde de la muerte y enferma a miles de jóvenes
Trabajo: Terror en las calles de Beirut, una ciudad partida donde los ataques israelíes no dan tregua
Trabajo: La historia detrás del video viral: el fotógrafo mexicano al que el Dibu le pidió la cámara y ahora guarda una reliquia de 6000 dólares
Edición periodística: Andrés Eliceche
Edición visual: Pablo Loscri y María Rodríguez Alcobendas
Trabajo: ¡A PENALES! La regla no escrita de las definiciones en los mundiales que Argentina domina como nadie
Trabajo: Bocca-Rosetti: resbalones, borracheras y una consagración épica a 40 años del oro en Moscú
Primera mención: María Paula Zacharías
Trabajo : La Chola Poblete tuvo que retirar de exposición una obra que reedita un eterno dilema del arte: ¿es cita o copia?
Trabajo: Charly García en la tapa de Rolling Stone: “Me emocionó escuchar la voz de Sting en mi canción”
Trabajo: El paraíso de la desidia. En Santa Victoria Este, Salta, los niños pelean contra el hambre y la deshidratación
Trabajo: “Los chicos no llegan al hospital”: la silenciosa red que sale a buscar y asistir pacientes con una enfermedad en aumento
Trabajo: Condena confirmada. Las tres toneladas de pruebas que sellaron la suerte de Cristina
Primer premio: Victoria Vera Ziccardi
Trabajo: Esta es la habilidad que la Inteligencia Artificial nunca podrá copiar
Trabajo: Cáncer. De la radioterapia a la edición genética: la historia de cómo los tratamientos se volvieron cada vez más efectivos
Primer premio: Diana Agustina Fernández y Alejandra Bliffeld
Investigación y texto: Diana Agustina Fernández
Edición visual: Alejandra Bliffeld, Giselle Ferro, Valentina Ravera y Diana Fernández
Edición periodística: Martín Rodríguez Yebra y Nicolás Cassese
Desarrollo visual: Florencia Abd y Alejandro Bogado
Trabajo: A 30 años. Así volaron la fábrica de armas de Río Tercero para ocultar pruebas de corrupción
Trabajo: Sarkozy condenando en Francia
Segundo premio: Martín Rodríguez Yebra
Trabajo: Caso $LIBRA | Las pruebas que derrumban todas las explicaciones de Milei
Trabajo: Política desde el púlpito | Cómo es la alianza de Milei con el mundo evangélico, clave para el armado territorial de LLA
Edición periodística: Florencia Fernández Blanco
Ilustraciones: Candela Heredia y Valentina Ravera
Trabajo: ¿Tropicalización de Buenos Aires? Las especies menos pensadas que llegan a las zonas urbanas por las altas temperaturas
Trabajos: Vivir del basural. Así crecen los niños y adolescentes que comen, juegan y se visten con lo que otros tiran
Segundo premio: María Josefina Lanzi
Trabajo: Abogados especialistas explican: ¿quién es el dueño legal de los textos, fotos y audios que genera la IA?
Trabajo: En la justicia laboral y de familia, indefensos y librados a la buena de Dios
Trabajo: ¿Por qué faltan a la escuela los adolescentes? Identifican los principales motivos según el lugar donde viven los estudiantes
Mención especial: Pablo Fernández Blanco y Francisco Jueguen
Trabajo: Los nuevos dueños de la caja. Quiénes ganan en el Estado de Milei
Trabajo: “Las apuestas son como la droga”: el caso cero del flagelo que infecta al fútbol argentino
Segundo premio: Nicolás Pizzi, Ignacio Grimaldi, Hugo Alconada Mon
Trabajo: Desde la cuenta que administra los fondos de la AFA en EE.UU. se desviaron al menos US$42 millones a sociedades fantasma
Trabajo: Vivir del basural. Así crecen los niños y adolescentes que comen, juegan y se visten con lo que otros tiran
El Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio internacional que reúne a las redacciones más prestigiosas de la región, premió los mejores trabajos publicados durante 2025. LA NACION ganó en la categoría Periodismo de Política con la producción interactiva “Los altibajos de Milei. El año en que el Presidente puso en juego su gestión” y recibió, además, dos menciones honoríficas para “LN play” , en la categoría Propuesta Editorial Innovadora y para el proyecto “Nueva longevidad, ¿estamos listos?” , reconocido en la categoría Periodismo de Estilos de Vida.
Además, el diario fue el único medio argentino premiado en los Digital Media Latam 2026. La Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA) lo reconoció con el premio a la Mejor Visualización de Datos por la producción multiplataforma “Así volaron la fábrica de armas de Río Tercero para ocultar pruebas de corrupción” . La distinción se enmarcó en un certamen internacional que reunió 116 trabajos de América del Norte, América Central y América del Sur, evaluados por un jurado internacional.
Fuente: La Nación
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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